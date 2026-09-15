Cheloo, dezvăluiri despre Asia Express: „Am plecat fără să știu ce fac. Regretele sunt pentru morți”

Cheloo a intrat în noul sezon Asia Express fără să-și fixeze ca obiectiv să câştige competiţia şi tocmai lipsa așteptărilor l-a făcut aprecieze experienţa în sine.

Cheloo şi Mihai Ban, la Asia Express. Foto: Antena 1

Cheloo participă în sezonul 9 al emisiunii „Asia Express - Drumul Mătăsii”, unde face echipă cu Mihai Ban. Cei doi nu sunt la prima experiență împreună: au concurat în trecut și în Raliul Dakar, astfel că deplasările dificile și situațiile neprevăzute pe care trebuie să le abordeze ca o echipă nu le sunt chiar străine.

De această dată, traseul i-a dus prin Uzbekistan și China, până la Shanghai, iar Cheloo a povestit că a plecat fără să-și construiască prea multe scenarii despre ceea ce urma să se întâmple.

Artistul a recunoscut că nici măcar nu cunoștea prea bine formatul emisiunii atunci când a acceptat să participe.

„Am plecat fără să știu ce fac. Nu cunoșteam aproape pe nimeni și nu știam regulamentul”, a povestit el pentru Click!.

„Dacă te pregătești prea mult, nu pleci”, a continuat Cheloo, explicând că nu ideea de a ajunge primul la final l-a făcut să pornească, alături de ceilalţi concurenţi, pe „Drumul Mătăsii”. Pentru el, miza a fost mai degrabă experiența în sine decât clasamentul, lucru pe care l-a punctat şi atunci când a fost întrebat despre competiție.

„Noi n-am venit aici să câștigăm”, a spus artistul, continuând: „Nu ne-a fost teamă pentru că nu am venit să câștigăm Asia Express și n-am simțit nevoia de competiție decât 5% din timp”.

Deşi traseul nu a fost lipsit de momente dificile, artistul a declarat că nu a rămas cu amintiri „dramatice” și că experiența nu l-a făcut să simtă că a trecut printr-o situație de care ar fi vrut să scape cu orice preț.

„Nu a fost nimic traumatizant, dramatic”, a spus el.

Faptul că nu a cunoscut foarte bine emisiunea înainte de plecare a avut, în opinia lui, și un avantaj. Cheloo a povestit că, înainte de înscrierea în competiţie, urmărea doar fragmente din „Asia Express”, la intervale mari de timp, ceea ce nu i-a permis să-și formeze o imagine completă despre ce înseamnă participarea la concurs.

„Eu m-am uitat pe bucăți, nu știam regulamentul și când te uiți pe bucăți, azi mă uit, mă mai uit peste două săptămâni, mă mai uit la anul și nu ai cum să percepi Asia Express pe adevărat”, a explicat el. „Asta a fost farmecul pentru mine și a fost o mișcare foarte deșteaptă pentru că nu am avut așteptări”.

Nici după încheierea experienței nu privește lucrurile prin prisma regretelor. Întrebat dacă ar fi procedat diferit sau dacă există ceva ce ar fi vrut să schimbe, răspunsul său a fost unul scurt: „Regretele sunt pentru morți”.

Cheloo spune că nici ideea de a ceda în timpul competiției nu l-a preocupat. Experiențele prin care a trecut alături de Mihai Ban, inclusiv participarea la Dakar, i-au oferit deja un reper pentru situațiile în care oboseala și presiunea pot deveni greu de gestionat.

„Nu ne-am construit să clacăm. Ne-am obișnuit cu chestii la fel, ca să nu zic mai grele decât Asia Express”, a spus el.

După experiența din Asia Express, Cheloo nu pare să-și fi făcut planuri pentru perioada următoare și nici nu vorbește despre vreun proiect pe care să-l pregătească în mod special. Artistul spune că nu obișnuiește să-și construiască lucrurile pe termen lung și preferă să vadă ce urmează, fără să stabilească dinainte fiecare pas. „Nu am planuri la termen”, a spus Cheloo.