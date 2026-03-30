Cele 9 echipe care urmează să participe în sezonul 9 din Asia Express, numit și „Drumul Mătăsii”, și-au luat rămas bun de la familie și apropiați și au plecat în aventura vieții lor.

În timp ce ceilalți concurenți își verificau bagajele sau schimbau ultimele impresii înainte de îmbarcare, Cheloo a reușit, ca de obicei, să atragă atenția într-un mod aparte. Artistul a fost surprins savurând o bere chiar în aeroport, în timp ce încerca să o ascundă de văzul lumii.

El a învelit sticla într-un șervețel, imitând metoda populară de a consuma băuturi alcoolice în spații publice fără a atrage prea mult atenția.

Gestul a fost privit mai degrabă ca o glumă decât ca o încercare reală de a ascunde ceva, având în vedere lipsa de griji a artistului, scrie Cancan.ro.

„Nici asta nu ne sperie, pentru că nu poți să plănuiești (n.r. – clasamentul). Nu am voie să mănânc picant, dar iute e foarte bun. Nu suntem genul să facem alianțe. Când mi-e somn mă așez pe jos și dorm și când mi-e foame, latru”, a spus Cheloo.

Cheloo se numără printre favoriții din acest sezon în care va face echipă cu Mihai Ban, bun prieten și partenerul lui de la Dakar. În urmă cu câteva zile, cei doi au transmis un mesaj comun: „Avem o mie de motive să participăm, dar nu o să vă zicem niciunul.”

Sezonul 9 Asia Express, difuzat de Antena 1, aduce în fața telespectatorilor români un mix de vedete așa cum nu s-a mai văzut până acum.

Matinali și însoțiți de multe emoții, cei 18 concurenți s-au întâlnit în aeroport, pregătiți să petreacă două luni departe de viața monotonă, potrivit Click!.ro. Printre ei se numără și:

Loredana Chivu și Ana Mocanu

Cele două foste asistente de televiziune și-au unit puterile pentru a demonstra forța și determinarea lor. Aranjate și cochete, dar și cu multe bagaje, s-au prezentat încrezătoare pe aeroport. „Mă aştept la o experienţă intensă, care să mă scoată complet din zona de confort. Ştiu că va fi greu, cu multe provocări şi momente imprevizibile, dar tocmai asta mă motivează. Vreau să mă descopăr într-o situaţie total diferită de viaţa mea de zi cu zi şi să văd cât de puternică sunt cu adevărat. Plec cu emoţii, dar şi cu mult entuziasm. Îmi las confortul de acasă şi oamenii dragi pentru o aventură unică”, spunea Loredana Chivu.

Valerie Lungu și Alex Gâlcă

Cu zâmbetul pe buze și cu o energie bună, s-au îmbarcat către marea provocare din Asia Express. Dacă Alex Gâlcă s-a fotografiat în timp ce stătea liniștit pe bagaje, transmițând un mesaj hotărât: „Let’s go!”, partenera lui s-a arătat extrem de emoționată: „Omg… wish us good luck” (Urați-ne noroc).

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă

Înainte de plecare, cele două concurente au avut parte de o surpriză neașteptată. Maestrul Nicolae Botgros a venit la aeroport pentru a le susține: „Ați venit să ne urați succes, că plecăm în Asia. Vă pupăm, maestre! Știți că ne purtați noroc, că v-am văzut aici înainte să plecăm”, a spus Mirela Vaida.

Mirela Retegan și Maya

„Gata! Am plecat în Asia Express. Astăzi la aeroport ne-au copleșit prietenii și colegii. Am primit inimioare de putere. Și gogoși. Și îmbrățișări de iubire. Am plecat în aplauzele lor”, a scris Mirela Retegan pe rețelele sociale.

Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu

„Primul lucru la care ne-am gândit când am acceptat Asia Express a fost: <Oare în ce ne-am băgat?>. Dar exact asta e frumuseţea aventurii. Plecăm cu dorinţa de a trăi experienţa la maximum, fără să ne luăm prea în serios atunci când lucrurile nu ies cum ne dorim. Eu şi Gabi ne ştim de mult timp şi cred că asta o să fie unul dintre avantajele noastre în cursă. Ne putem baza unul pe altul, chiar dacă probabil o să existe şi momente în care ne întrebăm de ce n-am rămas acasă. Plecăm cu gândul să ne bucurăm de fiecare moment, să cunoaştem oameni şi locuri noi şi, dacă tot mergem până acolo, să câştigăm finala”, au declarat Gabi Torje şi Alin Alexuc Ciurariu despre participarea lor la Asia Express, de la Antena 1.

What's Up și Miky

What's Up merge în Asia Express alături de Miky, soția lui. Cei doi au apărut pe Aeroportul Otopeni, însă artistul a atras atenția cu masca pe care o purta, din cauza unei răceli cu care se confruntă.

Radu Isac și Eduard Hordilă

„Aşteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat şi cu bani să-mi iau un Logan. N-am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes şi aşa rezolv două dintr-odată. Plec un pic morcovit pentru că nu cred că ştiu în ce mă bag. Altfel, încrezător. Până la Otopeni ştiu bine drumul. Sunt bucuros şi că o să mai petrec timp cu Eddy. Amândoi fugim de responsabilităţi în direcţii diferite şi nu apucăm să ne vedem des.”