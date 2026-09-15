 Nu orice vânzare ulterioară a unui imobil poate fi anulată la cererea creditorului, a statuat Înalta Curte de Casație și Justiție | adevarul.ro
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Nu orice vânzare ulterioară a unui imobil poate fi anulată la cererea creditorului, a statuat Înalta Curte de Casație și Justiție

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Înalta Curte de Casație și Justiție a clarificat condițiile în care un creditor poate ataca, prin acțiune pauliană, vânzarea succesivă a aceluiași imobil.

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Foto: pexels

Instanța a arătat că simplul fapt că un imobil a fost revândut nu este suficient pentru ca un creditor al primului vânzător să poată obține inopozabilitatea celui de-al doilea contract de vânzare.

Pentru admiterea unei asemenea cereri, trebuie îndeplinite condiții distincte. Persoana care a încheiat al doilea contract trebuie să fie, la rândul său, debitorul creditorului care formulează acțiunea, iar vânzarea trebuie să fi creat sau să fi agravat propria sa stare de insolvabilitate.

Cu alte cuvinte, creditorul nu poate invoca automat datoria primului vânzător pentru a desființa efectele unei vânzări ulterioare, dacă noul vânzător nu îi datorează nimic și nu și-a prejudiciat propriii creditori prin acel act, se arată într-o notă de studiu publicată de Alina Matei pe juridice.ro.

Decizia este relevantă în litigiile privind tranzacțiile imobiliare succesive și protecția creditorilor. Ea subliniază că fiecare vânzare trebuie analizată separat, în raport cu părțile contractului și cu efectele concrete produse asupra patrimoniului debitorului.

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