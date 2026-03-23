Cine sunt concurenții din noul sezon „Asia Express” 2026. Printre ei se numără Cheloo și Maurice Munteanu

Sezonul 9 din Asia Express, numit și „Drumul Mătăsii”, va aduce un mix de vedete de vedete cum nu a mai fost. Noul sezon se filmează în primăvara anului 2026 în zone precum Uzbekistan, Kârgâzstan și Kazahstan.

Noul sezon va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează.

Vor participa Cheloo și Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar. Lor li se alătură Maurice Munteanu și buna lui prietenă, Connie Preda, fondator și director creativ al unei platforme de evenimente culturale.

Din listă mai fac parte Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, dar și comediantul Radu Isac, alături de Eduard Hordilă.

Participă și fotbalistul Gabi Torje, împreună cu luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu. Printre concurenți se numără și fostele asistente TV Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, dar și influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă.

Mirela Retegan participă alături de fiica ei, Maya, iar What’s UP vine împreună cu soția sa, Miky.

Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

„Avem o mie de motive să participăm, dar nu o să vă zicem niciunul”, au spus Cheloo şi Mihai Ban.

Mirela Vaida și Oana Tomoiag 

Uneori, în viaţă, ajungi într-un punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale... Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate. Vreau să mă descopăr din nou. Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul, când nu ştiu ce urmează peste o oră sau unde voi dormi în acea noapte. Plec cu dorul familiei în inimă, dar şi cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Cred că Asia Express este experienţa pe care o aştept de o viaţă. Şi sunt pregătită să o trăiesc cu seriozitate, cu emoţie şi cu bucuria de a descoperi fiecare clipă exact aşa cum vine.”

Mirela Vaida și Oana Tomoiag FOTO Facebook / Asia Express

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu

Loredana Chivu: „Mă aştept la o experienţă intensă, care să mă scoată complet din zona de confort. Plec cu emoţii, dar şi cu mult entuziasm. Îmi las confortul de acasă şi oamenii dragi pentru o aventură unică. Simt că astfel de experienţe te schimbă ca om. Nu este doar o competiţie, este o lecţie despre curaj, adaptare şi despre cât de mult poţi duce atunci când îţi doreşti cu adevărat.

Anamaria Mocanu: „Sunt sigură că o să fie o experienţă care să-mi rămână în inimă pentru tot restul vieţii şi să fie plină de momente neaşteptate. PS: Pregătiţi-vă, pentru că o să râdeţi mult, rău de tot! Plec cu emoţie, curiozitate şi dorinţa să mă bucur de tot ce urmează. Şi, mai ales, cu gândul că nu sunt singură — Loredana e lângă mine şi împreună suntem o echipă care o să facă fiecare moment să conteze.

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu FOTO Facebook / Asia Express

Mirela Retegan şi fiica ei, Maya

„Plec în Asia Express cu speranţa că voi trăi împreună cu Maya experienţa vieţii. Pentru mine, viaţa este un motiv în sine de bucurie şi vreau să mă asigur că nu las nicio întâmplare să strice această sărbătoare. Ca mamă, plec în Asia Express pentru că îi datorez Mayei o experienţă doar a noastră.

 Ca antreprenor, plec pentru că vreau să confirm că am construit ceva care funcţionează şi fără mine. Plecarea mea înseamnă şi un test de maturitate pentru business: am o echipă pregătită şi am încredere că Zurli poate merge mai departe fără intervenţia mea zilnică. Ca om, merg în Asia Express să văd cum trăiesc alţi oameni, cum e viaţa dincolo de ceea ce cunosc deja”, a spus Mirela Retegan. 

Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi obscene. „Am înjurat că am vrut eu. Știu că suntem live”
Radu Isac şi Eduard Hordilă

Aşteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat şi cu bani să-mi iau un Logan. N-am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes şi aşa rezolv două dintr-odată. Plec un pic morcovit pentru că nu cred că ştiu în ce mă bag. Altfel, încrezător. Până la Otopeni ştiu bine drumul. Sunt bucuros şi că o să mai petrec timp cu Eddy. Amândoi fugim de responsabilităţi în direcţii diferite şi nu apucăm să ne vedem des.” 

Radu Isac şi Eduard Hordilă FOTO Facebook / Asia Express

Maurice Munteanu și Connie Preda

Privesc această experienţă, înainte de orice, ca pe o călătorie personală — una care, sper, mă va ajuta să înţeleg şi poate chiar să vindec o formă de anxietate care m-a însoţit mereu. Destinaţiile mi se par absolut fascinante — Uzbekistan şi China, pe traseul legendar al Drumului Mătăsii. Există ceva aproape mitologic în această linie de parcurs. Un alt lucru care mă bucură este faptul că am reuşit să-mi depăşesc, recent, teama de zbor. Am foarte multă încredere în partenera mea, Connie Preda. Suntem diferiţi, dar tocmai în diferenţele noastre cred că stă forţa echipei”, a spus stilistul Maurice Munteanu.

Mi s-a părut extrem de romantic să mă aventurez aşa în necunoscut împreună cu Maurice, noi fiind prieteni vechi, buni; dar şi pentru că simţeam nevoia să evadez dintr-un cotidian încărcat de responsabilităţi. Plec fără niciun scenariu. Mi-am propus să fiu cât mai prezentă şi să mă las surprinsă pe tot parcursul călătoriei noastre de oameni, de necunoscut... Mă aştept că vom fi destul de solicitaţi şi că ne va fi greu uneori, dar cred că va fi şi foarte amuzant în compania lui Maurice, care are un umor remarcabil. Sper că amândoi vom fi flexibili, spontani şi că o să ne învingem unele frici pe drum... şi sper că o să câştigăm!”

Valerie Lungu şi Alex Gîlcă

 „Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, a spus Valerie Lungu. 

Asia Express revine cu un sezon spectaculos. Concurenții vor porni pe „Drumul Mătăsii”, o rută impresionantă prin Uzbekistan și China
What’s UP şi Miky

„Pentru familia noastră, această experienţă este un vis pe care l-am purtat amândoi în suflet de mult timp. Suntem pe acelaşi drum de 5 ani, iar acum se pare că viaţa ne poartă, la propriu, pe Drumul Mătăsii. Va fi o experienţă unică, pe care cu siguranţă o vom povesti nepoţilor noştri. Suntem o echipă unită, puternică şi competitivă, iar, dacă şansa şi destinul ne vor surâde, sperăm să ajungem până în finală. Doamne ajută!”, a spus What’s Up.

