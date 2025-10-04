Ce dezvăluiri face Irina Columbeanu despre Mr. Pink: „E tatăl meu vitreg, deci îmi place foarte mult cu el”

Irina Columbeanu a făcut dezvăluiri despre relația apropiată pe care o are cu Mr. Pink, partenerul mamei sale. Adolescența îl descrie drept un tată vitreg grijuliu, care o susține zilnic și o încurajează să-și urmeze pasiunile.

„E tatăl meu vitreg, deci îmi place foarte mult cu el. Suntem foarte apropiați. Și cu el vorbesc zilnic. Am o listă de persoane pe care le sun în fiecare zi: bunicii, adică vecinii din America, pe mami, pe tati, pe Pink. Acum o să îi sun și pe verișori, pe mătuși și tot neamul… sunt apeluri zilnice”, a povestit Irina Columbeanu în cadrul podcastului „Fiță cu Adiță”.

Tânăra a dezvăluit că Mr. Pink o încurajează nu doar în plan familial, ci și în dezvoltarea personală.

Fiica Monicăi Gabor a mărturisit că apreciază respectul și deschiderea cu care omul de afaceri ține cont de tradițiile românești, chiar dacă este budist, potrivit libertatea.

În casa lor din SUA, sunt celebrate sărbători din ambele culturi, de la Crăciun și Paște până la obiceiuri americane.

„El crede că o să am succes în medicină, dar și că ar trebui să fac ceva în zona artistică. Mă încurajează foarte mult să pictez din nou, să-mi deschid o galerie sau să încep ceva în domeniu. Am pus stop pentru că m-am concentrat pe școală, dar el zice că voi avea succes, și am încredere în el. Chiar dacă Pink e budist, tot ne respectă pe noi cum îl respectăm și noi pe el. Sărbătorim ambele religii. Tot cu sarmale, cu cozonac”, a mai spus Irina.