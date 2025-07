Irina Columbeanu a participat alături de tatăl său, Irinel Columbeanu, la podcastul „Fiță cu Adiță”, după ce aceasta a revenit din nou în România. Irina s-a stabilit în SUA în anul 2018, alături de mama sa, Monica Gabor, și de partenerul acesteia, Mr. Pink.

Conform wowbiz.ro, ea și Irinel Columbeanu au fost invitați în cadrul show-ului „Fiță cu Adiță”, acolo unde au făcut mai multe dezvăluiri emoționante.

În cadrul emisiunii, Irina a declarat că Irinel Columbeanu reprezintă responsabilitatea ei, dat fiind faptul că este fiica lui și îl iubește necondiționat.

„Mai ales pentru că acum am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea să am grijă de el și știu că unii oameni cred că e responsabilitatea mamei mele, numai că eu cred că e a mea, pentru că eu sunt fiica lui și îl iubesc foarte mult”, a spus Irina Columbeanu în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.

De asemenea, aceasta a mărturisit că luase în calcul să se întoarcă în România și să studieze la Facultatea de Medicină din Cluj, însă s-a ivit o altă oportunitate, aceea de a merge la New York University.

„Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu”, a mai adăugat tânăra.

Tot în cadrul emisiunii, Irina și Irinel Columbeanu s-au reîntors pe malul lacului unde tânăra a copilărit.

„Avem multe amintiri minunate pe acest lac, este minunat să fim aici din nou, după opt ani pentru mine. Petreceam tot timpul pe lac, fie vara, fie iarna. Iarna mergeam când era înghețat și patinam împreună. Ne era cam frică, dar era entuziasmant și ne plăcea foarte mult (…)”, a spus Irina Columbeanu.

Totodată, ea a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care i-a sărutat mâna.

„Îți mulțumesc pentru copilăria mea frumoasă și pentru că mereu ești cu zâmbetul pe buze când ești cu mine! Avem atât de multe momente frumoase și în trecut, dar și în prezent și să sperăm că și în viitor!”, a mai spus tânăra.

Irina și-a vizitat tatăl la azil

Irinuca este, în continuare, foarte ataşată de tatăl său, pe care l-a vizitat sâmbătă la azil, unde l-a îmbrățișat și amândoi au plâns de fericire.

S-au retras apoi în camera lui, unde au povestit și s-au bucurat de timpul petrecut împreună. Tânăra i-a adus câteva daruri și îi trimite adesea bani de buzunar din America, unde trăiește și muncește, a povestit pentru Click Ion Cassian, proprietarul azilului din Ghermănești.

„Irinel era radiant, a uitat de toate necazurile și problemele de sănătate. Irinuca este totul pentru el”, a declarat Ion Cassian.

„Irinuca a venit sâmbătă, la azil, și-a vizitat tatăl, s-au îmbrățișat, au plâns de bucurie. S-au retras în camera lui, au stat un timp la povești. Irinuca i-a adus și niște mici daruri, dar adesea îi trimite bani de buzunar, și din America, unde locuiește și muncește.

Zilele acestea, Irinuca l-a luat în oraș, la masă, l-a răsfățat cu bunătăți culinare. Irinuca ține foarte mult la tatăl ei, au locuit mulți ani împreună, la vila din Izvorani, el a răsfățat-o ca pe o prințesă, iar acum îi întoarce binele. Este un exemplu de copil. Irinel este atât de fericit! A uitat și de necazuri și de problemele de sănătate! Irinuca este totul pentru el, este unicul său copil”, a mai povestit patrinul azilului din Ghermăneşti