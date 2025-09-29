search
Luni, 29 Septembrie 2025
Irinel Columbeanu, scos la restaurant de fiica sa. Irina îi taie friptura și mănâncă din aceeași farfurie. Reacțiile stârnite pe TikTok

Publicat:

Fostul milionar Irinel Columbeanu a fost surprins zilele trecute la un restaurant, în compania fiicei sale, Irina. Tânăra i-a tăiat friptura și au mâncat împreună din aceeași farfurie. 

Screenshot 2025 09 29 170626 jpg

Într-un clip publicat pe TikTok, tânăra a arătat cum l-a răsfățat pe tatăl ei.

„Bună ziua, suntem la aceeași masă și o să degustăm alte feluri de mâncare. Avem ficat de rață, o pulpă de rață, mămăligă, chiar extraordinar”, a spus Irina. 

Cei doi au început masa cu diverse sortimente de pâine cu unt, iar apoi au trecut la preparatele principale. Irinel Columbeanu a degustat pulpă de rață, ficat de rață, dar și caracatiță, preparatul său preferat. Masa a fost încheiată cu un desert delicios. 

Vizibil emoționat, Irinel a transmis un mesaj scurt și plin de căldură: „Viața e frumoasă”. 

Irinel și Irina, la restaurant FOTO: captura video
Imaginea 1/5: Irinel și Irina, la restaurant FOTO: captura video
Irinel și Irina, la restaurant FOTO: captura video
Irinel și Irina, la restaurant FOTO: captura video
Irinel și Irina, la restaurant FOTO: captura video
Irinel și Irina, la restaurant FOTO: captura video
Irinel și Irina, la restaurant FOTO: captura video

În videoclip se observă cum Irina îi tăie friptura tatălui său, îl șterge la gură cu un șervețel și îl întreabă dacă îi place. Postarea Irinei a stârnit un val de emoție și a adunat peste 3000 de comentarii.

„Mai bogat ca niciodată! Tot aurul din lume e în farfuria aia din care mănânci împreună cu copilul tău. Sănătate multă, domnule Columbeanu! Felicitări, Irina! Ești excepțională!”, a scris o persoană.

„Felicitări, draga mea, pentru felul în care te comporți cu tatăl tău!”, a comentat altcineva.

„Asta înseamnă să fii bogat! Să ai așa copil!”, a spus altă persoană.

„Mi-au dat lacrimile, ce copil bun. E adevărat ca vezi sufletul prin ochii omului, iar al Irinei e plin de bunătate”, a  comentat alt internaut.

Restanțele cumulate de Irinel Columbeanu la azil, achitate de fiica sa

Fostul milionar Irinel Columbeanu (68 de ani) a fost ajutat de fiica lui, Irinuca, stabilită în America, să achite o parte din restanțele la azil, pentru cazare și mas

Într-un interviu pentru Click!, Ion Cassian, patronul căminului de bătrâni din Ghermănești, a povestit că fostul milionar Irinel Columbeanu e bine dispus,de când fiica lui l-a vizitat în România, mai ales că, în momentul de față nu mai duce povara datoriilor la azilul din Ghermănești, unde locuiește de doi ani. 

„Irinel este mult mai vesel, are o stare de spirit bună, după vizita fiicei lui, Irinuca, în România. Ea a venit aproape zilnic, aici, la azil, au stat mult de vorbă, au o relație strânsă. De altfel, el a crescut-o singur, după plecarea Monicăi Gabor în America. A investit în educația ei, la școli cu taxă, a avut mare grijă de ea, să nu-i lipsească nimic. Iar acum, la greu, Irinuca îi întoarce binele. I-a mai acoperit din restanțele la azil, îi va mai trimite bani și din America, din banii câștigați de ea”, a detaliat  Ion Cassian pentru Click!

Pensia pe care Irinel Columbeanu o încasează este de doar 2.000 de lei, iar suma este insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor cu azilulul. 

Vedete

