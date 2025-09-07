search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Video Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas: Povestea unei nunți-maraton. O iubire ce a înfruntat toate obstacolele – Secrete de la Hollywood

Publicat:

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas continuă să fascineze publicul cu povestea lor de iubire, chiar și la 25 de ani de la nunta lor fastuoasă de la Hotelul Plaza din New York. Recent, actrița a dezvăluit de ce ceremonia s-a transformat într-o petrecere-maraton de peste 12 ore, devenind un eveniment memorabil în lumea Hollywood-ului.

Tablou de nuntă Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones alături de familie Foto Generation Store
Nunta-maraton a lui Michael Douglas cu Catherine Zeta-Jones, din 2000 Foto Generation Store

Într-o eră în care poveștile de iubire adevărate par tot mai rare, Michael Douglas, titan al cinematografiei, și Catherine Zeta-Jones, icon al frumuseții și eleganței, rămân un simbol al pasiunii, rezilienței și iubirii autentice. Relația lor demonstrează că iubirea autentică și durabilă există chiar și în lumina reflectoarelor.

În continuare, cititorii vor afla detalii surprinzătoare despre nunta-maraton, momentele neașteptate de la Plaza Hotel și cum cei doi au transformat această zi într-o celebrare memorabilă a iubirii lor.

Secrete din nunta de peste 12 ore a lui Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas: Ce s-a întâmplat la Plaza Hotel

Pe 18 noiembrie 2000, Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas și-au unit destinele într-o ceremonie de vis la Plaza Hotel din New York, la care au participat numeroase vedete de la Hollywood, precum Tom Hanks, Whoopi Goldberg, Anthony Hopkins, Brad Pitt și Goldie Hawn. Evenimentul a fost considerat „nunta anului” și a inclus un contract de 1 milion de lire sterline cu revista „OK!” pentru publicarea fotografiilor exclusive. Cu toate acestea, în ciuda măsurilor de securitate, imagini neautorizate au fost realizate și publicate de revista „Hello!”, iar cuplul a câștigat procesul pentru încălcarea intimității lor (The Guardian).

Petrecerea de după ceremonie a fost la fel de spectaculoasă ca nunta însăși. În emisiunea The Drew Barrymore Show, actrița în vârstă de 55 de ani a povestit amuzată cum totul a luat-o prin surprindere. Au cântat și dansat toată noaptea, pierzând complet noțiunea timpului. Când au observat că pianistul nu mai era la petrecere, s-au alarmat. L-au sunat pe organizator, care le-a explicat că muzicianul plecase probabil acasă, discret, deoarece era deja 6:30 dimineața. Abia atunci au realizat că au petrecut mai bine de 12 ore în compania celor dragi, fără să observe timpul (People.com).


Colaj de imagin de la nunta lui Michael Douglas cu Chaterine Zeta-Jones din 2000 catherine-zetajones
Nunta-maraton: Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones Colaj: catherine-zetajones.fandom.com

„Nu am intenționat să fie o nuntă atât de lungă. După mâncare, discursuri și dans, ne-am mutat într-o zonă mică numită piano bar și toată lumea cânta. A fost pur și simplu uimitor... Am anunțat nunta și, oh, am petrecut mai bine de 12 ore fără să ne dăm seama”, a povestit actrița.  

Nunta de 12 ore a lui Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, raritate printre nunțile de la Hollywood

Nunta de 12 ore a lui Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas rămâne o raritate absolută chiar și în lumea strălucitoare a Hollywood-ului. Majoritatea nunților celebre durează între 5 și 8 ore, incluzând ceremonia și recepția. Rareori, însă, evenimentele se întind pe întreaga noapte, demonstrând opulență și energie fără limite.

Citește și: Lux şi opulenţă. Cum arată penthouse-ul scos la vânzare de Catherine Zeta Jones şi Michael Douglas pentru 21,5 milioane de dolari FOTO

Exemple recente ne arată cât de excepționale pot fi astfel de sărbători: Jeff Bezos și Lauren Sánchez (2025) au organizat o nuntă de 3 zile în Veneția, cu ceremonii în locații istorice, iar Anant Ambani și Radhika Merchant (2024) au petrecut 6 zile în Mumbai, India, într-un eveniment de lux, cu un buget estimat între 600 milioane și 1 miliard de dolari. În acest context, nunta de 12 ore a lui Zeta-Jones și Douglas strălucește prin simplitatea și eleganța ei, rămânând memorabilă în istoria nunților celebre.

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, la festivalul de film din Arabia Saudită, 2024 Profimedia
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, pe covorul roșu, la un festival de film, 2024 Profimedia

Iubire cu obstacole și reconcilieri: 25 de ani de căsnicie a lui Zeta-Jones și Douglas

De-a lungul celor 25 de ani de căsnicie, cei doi au trecut prin momente dificile, inclusiv o separare temporară în 2013, cauzată de diagnosticul de cancer al lui Michael și de lupta lui Catherine cu tulburarea bipolară de tip II.

Cu toate acestea, au reușit să depășească aceste încercări și să se reconcilieze, demonstrând că iubirea lor este mai puternică decât orice obstacol (People.com).

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones surprinși pe străzile din Portofino în 2023 Foto Profimedia
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones surprinși pe străzile din Portofino în 2023 Foto Profimedia

O familie unită și împlinită: Dylan, Carys și Cameron Douglas

Cei doi au împreună doi copii: Dylan, în vârstă de 25 de ani, și Carys, în vârstă de 22 de ani. Douglas este tată și pentru Cameron, în vârstă de 46 de ani, dintr-o căsătorie anterioară.

Citește și: Catherine Zeta-Jones este impresionată de Castelul Peleş: „Dacă aş fi prinţesă, aici mi-aş dori să locuiesc” VIDEO

Recent, au trăit un moment emoționant la absolvirea fiicei lor de la Universitatea Brown, un simbol al maturității și realizărilor familiei lor (People.com).

Familia Douglas pe covorul roșu de la Cannes în 2023 Foto GettyImages
Familia Douglas la Festivalul de Film de la Cannes din 2023: Catherine, Michael și Carys GettyImages

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas: O iubire ce a înfruntat toate obstacolele

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas ne arată că iubirea adevărată nu este lipsită de provocări; însă, cu răbdare, înțelegere și sprijin reciproc, orice obstacol poate fi depășit. La 25 de ani de la nunta lor de poveste, care a durat peste 12 ore și a avut loc la Plaza Hotel din New York, cei doi continuă să fie un exemplu de iubire autentică și durabilă în lumea strălucitoare a Hollywood.

Aceasta este o poveste de dragoste și petrecere care a rezistat testului timpului și al unei nopți fără sfârșit, devenind una dintre cele mai memorabile nunți ale celebrităților.

Vedete

