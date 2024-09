Michael Douglas s-a întâlnit cu președintele ucrainean Zelenski: „Sunteți o sursă de inspirație”

Michael Douglas l-a apreciat pe Volodimir Zelenski drept o „inspirație”, după ce a discutat cu președintele ucrainean despre lupta continuă împotriva Rusiei.

Zelenski a anunțat pe rețelele de socializare că a avut o întâlnire cu actorul american în vârstă de 79 de ani și cu fiul său Dylan pentru a discuta despre „situația din țara noastră, cooperarea cu partenerii, sprijinul pentru Ucraina și cel de-al patrulea summit al primelor doamne și domni”, transmite Jersey Evening Post.

Președintele ucrainean le-a mulțumit pentru sprijinul lor, adăugând: „Apreciem foarte mult faptul că Michael și fiul său sunt cu adevărat interesați de aceste probleme și că familia lor este alături de țara și poporul nostru”.

El a distribuit, de asemenea, un videoclip de la întâlnirea lor în care Douglas și fiul său pot fi văzuți dând mâna cu Zelenski și soția sa înainte de a sta de vorbă cu ei.

În clip, Douglas reflectează asupra faptului că Ucraina are democrație de mai multe decenii, în timp ce SUA a marcat recent aniversarea fondării sale în secolul al XVIII-lea.

Actorul, care a fost mesager al păcii la ONU timp de mai bine de 25 de ani, a adăugat: „Problemele noastre, prea mulți bani implicați în alegerile noastre și toate celelalte. Dar amândoi sunteți o sursă de inspirație și sunteți o mare amintire pentru țara noastră despre ce înseamnă democrația. Cum toată lumea trebuie să fie responsabilă, democrația înseamnă multă muncă pentru cetățeni, altfel poți ajunge la o dictatură.”

Fiul său Dylan discută, de asemenea, despre modul în care a observat sirenele de aer care sună în mod constant, adăugând: „Un fel de a reaminti tinerilor de acest conflict, cât de important este. Nu doar pentru Ucraina, ci pentru Europa, Occident, lume. Aceasta este linia frontului dintre bine și rău și dacă nu câștigăm aici, pierdem peste tot.”

Douglas își împarte fiul Dylan și fiica Carys cu soția sa, Catherine Zeta Jones, un alt star de la Hollywood.

El mai are un fiu, Cameron, dintr-o relație anterioară.

De-a lungul anilor, actorul a interpretat roluri importante, printre care Gordon Gekko în Wall Street și Dan Gallagher în Fatal Attraction.

De asemenea, s-a ocupat și de producție, inclusiv pentru drama psihologică One Flew Over The Cuckoo's Nest din 1975.