Britney Spears îi prezintă scuze lui Justin Timberlake după acuzele aduse în cartea „The Woman in Me”

Britney Spears pare să-i prezinte scuze fostului ei iubit, Justin Timberlake, pentru comentariile din autobiografia sa. În cartea „The Woman in Me”, ea a susținut că Timberlake i-ar fi sugerat să facă un avort pentru că „nu voia să fie tată” și că ar fi înșelat-o cu „o altă celebritate”.

Cu toate acestea, luni, ea a postat un clip în care el cântă melodii alături de Jimmy Fallon în cadrul emisiunii Saturday Night Live de pe NBC, potrivit BBC. În postarea de pe Instagram, vedeta a scris: "Vreau să-mi cer scuze pentru unele dintre lucrurile pe care le-am scris în cartea mea."

Spears a adăugat: "Dacă am ofensat pe cineva de care îmi pasă cu adevărat, îmi pare profund rău. Vreau, de asemenea, să spun că sunt îndrăgostită de noua melodie a lui Justin Timberlake, 'Selfish.' Este atât de bună - și de ce de fiecare dată când îi văd pe Justin și Jimmy împreună, râd atât de tare?"

Spears a fost într-o relație cu cântărețul NSync din 1999, când avea 17 ani, până în 2002. După ce a rămas însărcinată, nu era sigură dacă avortul ar fi fost decizia corectă, a scris cântăreața în autobiografia sa, lansată în octombrie 2023. "Dacă ar fi depins doar de mine, niciodată nu aș fi făcut-o," a scris ea. "Și totuși, Justin era atât de sigur că nu vrea să fie tată."

Acuzațiile au stârnit reacții negative pe rețelele sociale, iar Timberlake părea să fi dezactivat comentariile de pe Instagram pentru o perioadă. Acesta nu a răspuns public, dar în 2021, a scris pe Instagram: "Înțeleg că am eșuat în acele momente și în multe altele și am beneficiat de un sistem care tolerează misoginia și rasism. În mod specific, vreau să-mi cer scuze atât lui Britney Spears, cât și lui Janet Jackson individual, pentru că îmi pasă și le respect aceste femei și știu că am eșuat."

Britney Spears s-a căsătorit de trei ori și are doi copii cu al doilea soț, dansatorul Kevin Federline. În cartea sa, cântăreața a documentat situația controversată cu tatăl său. Numindu-se "un copil robot", ea a pretins că tatăl ei i-a spus că a preluat controlul legal asupra afacerilor sale personale și profesionale, afirmând: "Acum sunt Britney Spears."

Săptămâna trecută, în urma zvonurilor că planifică să se întoarcă în studio, Spears a declarat că nu se va "întoarce niciodată în industria muzicală".