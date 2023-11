Timbaland se scuză după ce a spus că Justin Timberlake ar trebui să-i pună „botniță“ lui Britney Spears

Producătorul muzical Timbaland și-a cerut scuze după ce a spus că Justin Timberlake ar trebui să îi „pună botniță" fostei sale iubite Britney Spears, după publicarea cărții de memorii a acesteia, „The Woman in Me”, potrivit The Guardian.

Comentariile care au stârnit indignare au fost făcute pe 29 octombrie, la un eveniment organizat la Kennedy Center din Washington DC, după ce o persoană din public a menționat cartea de memorii a artistei.

„O ia razna, nu-i așa? Am vrut să sun și să îi spun: <<JT, omule, trebuie să îi pui botniță fetei>>", a spus Timbaland cu referire la colaboratorul său, Justin Timberlake și la volumul lansat de Britney Spears.

Timbaland a sugerat, de asemenea, că Britney Spear a scris memoriile, care descriu multe evenimente traumatizante, inclusiv o tutelă de ani de zile care a controlat fiecare aspect al vieții ei, cu scopul de a „deveni virale".

Comentariile făcute de Timbaland au circulând intens pe Internet.

„Știți cum e cu respectul față de femei”

Ulterior, în timpul unei transmisiuni live pe TikTok, Timbaland și-a cerut scuze „fanilor lui Britney, și ei. Știți cum e cu respectul față de femei - la naiba, da".

Spears a descris pe larg, în volumul „The Woman in Me”, relația cu Timberlake, (între 1999 și 2002).

„Justin era atât de sigur că nu vrea să fie tată"

Artista a dezvăluit inclusiv că a făcut un avort.

„Dacă ar fi fost lăsat doar la latitudinea mea, nu aș fi făcut-o niciodată. Și totuși, Justin era atât de sigur că nu vrea să fie tată", a scris Britney Spears.

„Când m-a părăsit, am fost devastată”

Arista a vorbit în carte și despre despărțirea de Justin Timberlake.

„Oricât de mult m-ar fi rănit Justin, exista o bază uriașă de iubire, iar când m-a părăsit am fost devastată. Abia am putut vorbi luni de zile. Ori de câte ori mă întreba cineva despre el, tot ce puteam face era să plâng. Nu știu dacă am fost în stare de șoc clinic, dar așa am simțit", a povestit cântăreața.

„The Woman in Me" s-a vândut în 1,1 milioane de exemplare în SUA în prima săptămână de la publicare și a ajuns în fruntea clasamentului bestsellerurilor din Marea Britanie cu 91.000 de exemplare. Spears le-a mulțumit fanilor ei pentru succesul cărții.

„Mi-am turnat inima și sufletul în cartea mea de memorii”, a spus artista.