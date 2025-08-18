Cântărețul de manele Babasha a trecut prin momente tensionate pe scena din Moldova Nouă, în județul Caraș-Severin, unde a fost atacat de două ori cu sticle aruncate din public. După aceste incidente, manelistul a părăsit scena: „Îmi cer scuze, eu am plecat!”, a spus Babasha.

Babasha a fost atacat de două ori cu sticle, în timpul concertului. În imaginile publicate pe rețelele de socializare se vede cum o sticlă este aruncată din public către el. „Cine a făcut treaba asta? Dacă nu spuneți, plec! Las microfonul și plec! Nu e frumos din partea voastră, eu am bătut un drum foarte lung ca să vin să vă cânt. Nu e frumos să aruncați cu sticle în mine, OK?”, a spus artistul, în aplauzele unei părți din public.

După o scurta pauză, cântărețul de manele a decis să continue momentul artistic și să nu-și dezamăgească fanii. Totuși, la scurt timp, un alt spectator a aruncat o sticlă dintr-o altă zonă a mulțimii, potrivit opiniatimisoarei.

„Îmi cer scuze, eu am plecat!”, a spus Babasha, înainte de a părăsi scena.

Babasha, pe numele său real Vlad Babașa, este originar din Bacău și la ora actuală este foarte popular pe mai multe platforme de streaming audio. Acesta a stârnit controverse după ce a cântat la mult așteptaul concert Coldplay în România, în fața a 50.000 de spectatori.