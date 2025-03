Artistul Babasha și-a achiziționat recent o vilă în cartierul rezidențial „Hâtz Residence”, deținut de Dorian Popa.

Într-un videoclip publicat pe Youtube, Dorian Popa dezvăluie cum ar putea viitoarea vilă de lux cumpărată de artistul Babasha.

„Ce credeți, fraților? Al nostru client de la prima căsuță Hâtz Residence din Hâtz Residenț 3.0 este în trending, în primele cinci locuri. A venit cu prima nebunie, cică vrea să-i dau un perete jos și să facem un perete din sticlă către băiță”, a spus Dorian Popa.

Potrivit lui Dorian Popa, cântărețul și-a dorit foarte mult ca între baie și dormitor să aibă un perete de sticlă care își va schimba culoarea și opacitatea dintr-o simplă apăsare pe buton, deoarece este pe senzori.

→ Imaginea 1/5: FOTO: Captură video Dorian Popa

De asemenea, Dorian Popa a fost nevoit să facă câteva modificări proiectului inițial, după ce Babasha a cerut să aibă un sistem de iluminat al scărilor cu senzori, dar și o oglindă foarte mare în living în viitoarea locuință.

„Cea mai mare fericire mi-a făcut-o. Ne-am văzut la mine acasă, mi-a zis: «Bă, știi foarte bine că-l am pe ăla mic pe drum, nu mai vreau să stau la apartament, vreau să mă mut la casă, îmi place ce faci». Am stat puțin de vorbă, ne-am înțeles, am bătut palma cum se face treaba repede și frumos între băieți”, a mai afirmat vedeta.

https://youtu.be/ztbCvxgb5EM?si=p-uK_6RlPFVnhtig&t=662

Cine este Babasha

Originar din Bacău, Babasha s-a făcut remarcat pe platformele de streaming audio prin popularitatea sa în creștere.

Vlad Babașa este numele real al cântărețului de manele invitat de solistul trupei Coldplay, Chris Martin, pe scenă. Acesta a cântat o piesă lentă, în timp ce publicul îl fluiera și huiduia. Starul britanic a mărturisit că a căutat artiști locali și că a găsit foarte mulţi pe care îi apreciază. Pe scenă a urcat un cântăreț de manele, Babasha, un artist din noua generație, aflat în trending.

După incidentul de la concert, Babasha a transmis pe TikTok că „manelele sunt rău famate doar din cauza rasismului".

„Nu sunt în măsură să port discuții tocmai fiind în centrul atenției acum, nu vreau să creadă lumea că profit de așa ceva și nici nu sunt în măsură să vorbesc despre așa ceva, las oamenii la buna lor plăcere să judece situația cum trebuie.

Dar ceea ce trebuie să spun este că cei de la Coldplay au vrut să facă un moment cu un artist român pentru concertul lor (…) iar ei s-au uitat în topurile muzicale și m-au văzut pe mine. Ei personal au contactat impresarii mei, m-am trezit deodată și nu știu câți dintre voi ați fi refuzat o astfel de oportunitate. Pentru că vorbim de un cu totul și cu totul alt nivel și indiferent de toate huiduielile din lume tot aș fi acceptat pentru că așa ceva este o dată în viață.

Pentru cunoștința voastră am avut chiar și o probă de sunet înainte, că așa este normal, cu Chris Martin personal și i-a plăcut foarte tare de mine (…) M-așteptam să fie păreri împărțite, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de rău (…)

Eu sunt doar un puști de 22 de ani care chiar muncesc, zi și noapte pentru un vis. Indiferent că cânt manele, pentru cine nu înțelege treaba asta maneaua este rău famată doar din cauza rasismului, nu din cauza muzicii în sine (…) pentru că uitați străinii ne apreciază, doar românii nu ne apreciază”, a afirmat Babasha pe Tik Tok.

Imediat după concertul trupei Coldplay, festivalul românesc de trap Beach, Please! anunțase că și Babasha va cânta la festival. Aceeași veste a generat aproape 800.000 de vizualizări pe TikTok și peste 130.000 de like-uri, demonstrând interesul publicului pentru prezența lui Babasha în industria muzicală contemporană.