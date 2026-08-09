 Melodiile lui Taylor Swift au fost eliminate din postările Casei Albe. Președintele SUA: „O urăsc” | adevarul.ro
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Melodiile lui Taylor Swift au fost eliminate din postările Casei Albe. Președintele SUA: „O urăsc”

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Unele melodii ale lui Taylor Swift au fost eliminate din videoclipurile postate pe rețelele sociale de către echipa de campanie a președintelui Donald Trump și de Casa Albă, care a folosit două dintre melodiile superstarului american în ultima săptămână.

Donald Trump și Taylor Swift
Donald Trump și Taylor Swift FOTO: Getty Images

În acest sens, jurnaliștii Reuters au contactat atât reprezentanți ai Casei Albe, dar și pe cei din echipa lui Taylor Swift, însă niciun oficial nu a răspuns la solicitările pentru comentarii, potrivit sursei citate.

Swift nu a mai vorbit recent despre Trump, deși în 2024 a susținut-o pe rivala sa democrată, pe atunci vicepreședinta Kamala Harris.

Trump, supărat că Taylor o susținea pe Harris

În timpul campaniei electorale din 2020, Taylor Swift a postat pe rețelele sociale că Trump era „PE DEPLIN CONȘTIENT că nu îl vrem ca președinte al nostru”.

La rândul său, Trump, a criticat-o în repetate rânduri pe cântăreață. După ce ea și-a exprimat sprijinul pentru Harris, Donald Trump a scris, un mesaj furibund pe rețelele sociale: „O URĂSC PE TAYLOR SWIFT”.

Într-un alt mesaj, Trump a reiterat sentimentele față de celebra cântăreață: „A observat cineva că, de când am spus «O URĂSC PE TAYLOR SWIFT», ea nu mai este «SEXY»?”

Zeci de artiști, între care Sabrina Carpenter, dar și Ariana Grande, au cerut administrației Trump să nu le folosească melodiile.

Președintele SUA a continuat să folosească melodii ale lui Taylor

Trump a folosit în campania sa, în ultima săptămână, pe TikTok, două melodii ale cântăreței de pop-country, Taylor Swift. Una dintre postări avea o descriere cu câteva titluri de melodii scoase de cântăreață de-a lungul anilor, cărora le-au fost atribuite, sensuri politice, folosindu-se de titluri pentru a face campanie și a lansa ironii la adresa rivalilor. 

„Red (versiunea lui Donald Trump). Red (Taylor Swift a compus un album întreg despre republicani). Donald Trump. Everything Has Changed (la granița noastră de sud). Donald Trump. We Are Never Ever Getting Back Together (administrația Biden-Harris). Donald Trump. The Last Time (o mașină de semnat automat conduce țara)”, era mesajul uneia dintre postările președintelui SUA.

Au mai fost și precedente în președintele Donald Trump a făcut postări de campanie pe muzica cântăreței Taylor Swift.

În luna iunie, echipa de campanie a lui Trump a publicat pe platforma de videoclipuri scurte un clip cu noua melodie a lui Swift pentru „Toy Story 5”, intitulată „I Knew It, I Knew You”.

Descrierea preciza: „Nimeni nu iubește țara noastră și poporul american mai mult decât Președintele Donald J. Trump”.

În videoclip, Trump interacționa cu mai mulți copii la Casa Albă, dansa la un meci UFC și participa la un miting. Este a treia, dar și cea mai recentă postare în care echipa de campanie a președintelui folosește melodiile cântăreței lui Taylor Swift.

Cea mai viral videoclip postat de Casa Albă în surprindea imagini cu steagul Americii, monumente și fotografii diverse cu Trump, inclusiv imagini de la arestarea sa din 2023. Videoclipul era însoțit de melodia „Fate of Ophelia”, (n.r. Destinul Ofeliei) de la albumul „Life of a Showgirl” ( Viața unei animatoare).

Pentru că postarea a stârnit reacții, un purtător de cuvânt de la Casa Albă a declarat pentru mai multe agenții de știri că videoclipul a fost creat pentru că Administrația Trump știa că agențiile de știri „le-ar amplifica cu entuziasm”.

Un stil de publicitate atipic

Trump are un stil publicitar atipic. Echipa sa de comunicare utilizează meme-uri (poze cu text amuzant sau ironic), videoclipuri generate cu AI menite să ironizeze rivalii politici, sau melodii deja celebre pentru propagarea mesajelor politice, într-un stil cât mai potrivit pentru a atrage diverse tipuri de public.

Luna trecută, Casa Albă a publicat un videoclip inspirat din serialul animat SF, „Rick și Morty”, care-i surprindea pe Trump și pe Vance fugind de extratereștii.

Cu toate acestea, există și critici. În rândul americanilor, anumite persoane consideră că prestigiul de altă dată al Administrației Prezidențiale a cam dispărut, în timp ce majoritatea se plâng de condițiile de trai și costurile mari ale sistemului de sănătate.

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