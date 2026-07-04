Casa Albă ironizează nunta lui Taylor Swift. Mesajul postat de administrația Trump

Conflictul dintre Donald Trump și Taylor Swift pare departe de a se fi încheiat. Chiar în ziua nunții artistei cu Travis Kelce, Casa Albă a publicat mesaje și imagini care au fost interpretate drept ironii la adresa cântăreței.

Evenimentul a fost marcat de afișaje uriașe amplasate pe fațada celebrei arene, iluminate în nuanțe de roz și inscripționate cu mesajul „JUST T MARRIED”, după ce cei doi și-au spus „Da” în fața a peste 1.000 de invitați, potrivit the independent.

La scurt timp după apariția mesajelor de felicitare, contul oficial al Casei Albe de pe platforma X a publicat o postare considerată de mulți drept o ironie la adresa momentului.

„IT'S HAPPENED!!!” („S-a întâmplat!!!”), se arăta în mesajul publicat de administrația americană, alături de o imagine generată cu inteligență artificială în care panouri publicitare roz afișau textul: „Trump is your president” („Trump este președintele vostru”).

Nu a fost singura referire la celebra artistă făcută de Casa Albă în timpul weekendului dedicat nunții.

Cu o zi înainte, joi seară, contul oficial al administrației publicase o imagine intitulată „America's Eras Tour”, inspirată din grafica folosită pentru turneul mondial „Eras Tour”, care a devenit unul dintre cele mai de succes turnee din istoria muzicii.

În imagine, Donald Trump apărea în centrul unui colaj alături de foști președinți americani precum George Washington și Abraham Lincoln, dar și de momente simbolice din istoria Statelor Unite, inclusiv aselenizarea.

„It's been a long time coming...” („A trecut mult timp până aici...”), se arăta în descrierea postării, o trimitere directă la versurile piesei „Miss Americana & the Heartbreak Prince”, interpretată de Taylor Swift.

Publicația citată a solicitat un punct de vedere oficial din partea Casei Albe, însă instituția nu a oferit un răspuns până la momentul publicării articolului.

Relațiile dintre Donald Trump și Taylor Swift s-au deteriorat semnificativ în timpul campaniei prezidențiale din 2024, după ce artista și-a anunțat sprijinul pentru candidata democrată Kamala Harris.

„Cred că este un lider echilibrat și talentat și cred că putem realiza mult mai multe în această țară dacă suntem conduși de calm și nu de haos”, declara atunci Swift.

Reacția lui Trump nu a întârziat să apară. „I HATE TAYLOR SWIFT!” („O urăsc pe Taylor Swift!”), a scris acesta pe rețelele sociale, într-un mesaj care a devenit rapid viral.

Ulterior, fostul și actualul lider de la Casa Albă a avertizat că artista va „plăti un preț pe piață” pentru poziționarea sa politică.

În 2025, Trump a revenit asupra subiectului și a ironizat-o din nou pe cântăreață pe propria platformă de socializare.

„A observat cineva că, de când am spus «O urăsc pe Taylor Swift», ea nu mai este atât de «populară»?”, a scris acesta.

Tonul declarațiilor președintelui american părea însă să se fi schimbat după anunțul logodnei dintre Taylor Swift și Travis Kelce, făcut public în luna august.

Întrebat despre veste în timpul unei ședințe de cabinet, Trump a transmis un mesaj de felicitare pentru cuplu.

„Ei bine, le doresc mult noroc. Cred că el este un jucător extraordinar, cred că este un om extraordinar, iar ea este o persoană minunată. Așa că le doresc mult noroc”, a declarat Donald Trump.