Perioada în care Brad Pitt s-a confruntat cu gânduri suicidare: „Nu mai vedeam nicio ieșire”

Starul Hollywood, Brad Pitt a mărturisit că s-a confruntat cu gânduri suicidare pe fondul înstrăinării de copiii săi și de fosta soție, Angelina Jolie.

„Nu am fost niciodată sinucigaș în vreun fel. Pur și simplu nu face parte din felul meu de a fi. De fapt, dacă am vreo slăbiciune, probabil este faptul că sunt optimist din naștere. M-a ajutat de multe ori, dar m-a făcut și să mă arunc prostește cu capul înainte într-un camion.

Durerea era atât de copleșitoare încât – nu aveam de gând să acționez, dar puteam simți... puteam simți răceala glonțului în cap și părea o ușurare. Și atunci am înțeles sinuciderea, în sensul că este doar o formă de ușurare. Este doar căutarea unei eliberări de durere”, a povestit acesta pentru revista Esquire UK, scrie Daily Mail.

Pitt a povestit că a existat totuși „o singură perioadă” în care s-a gândit la sinucidere și în care nu vedea nicio cale de ieșire.

El a adăugat că instinctul de supraviețuire a intervenit imediat și l-a ajutat să depășească momentul. Întrebat de jurnalist dacă se referea la probleme familiale, Pitt a confirmat.

Actorul a vorbit și despre „golul imens” pe care l-a simțit după moartea mamei sale, Jane, care a murit în urmă cu un an, la vârsta de 84 de ani.

„Durerea, dacă reușești să supraviețuiești ei, lasă un gol imens, dar lasă și o frumusețe profundă. Este o frumusețe dureroasă, dar este frumusețe”, a spus el.

În iulie, Zahara (21 de ani) și Maddox (24 de ani), doi dintre copiii actorului, au depus cereri pentru a elimina legal numele de familie al starului de la Hollywood, invocând motive personale pentru această schimbare.

Brad Pitt și Angelina Jolie s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Mr. & Mrs. Smith”, în 2005, și s-au căsătorit ulterior, în cadrul unei ceremonii private în sudul Franței, în august 2014.

Cei doi au șase copii: Shiloh, în vârstă de 20 de ani, gemenii Vivienne și Knox, ambii de 18 ani, precum și Zahara, în vârstă de 21 de ani, și Pax, în vârstă de 22 de ani. Pitt l-a adoptat legal și pe Maddox, fiul adoptiv al Angelinei Jolie, în vârstă de 25 de ani.