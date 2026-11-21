Andy Byron, fostul director general al companiei de tehnologie Astronomer, revine în industria IT, la 16 luni după ce a devenit subiectul unui scandal viral în urma unui moment surprins de camerele de filmat la un concert Coldplay. Acesta a preluat un rol de conducere în cadrul unei companii de software, după ce imaginile în care apărea îmbrățișând-o pe Kristin Cabot, fosta directoare de resurse umane a Astronomer, au făcut înconjurul internetului și au dus la demisia ambilor executivi.

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Byron s-a alăturat companiei Materialize pe 9 noiembrie, în funcția de director responsabil de venituri (Chief Revenue Officer – CRO), potrivit informațiilor publicate de TMZ și preluate de New York Post.

Numirea a fost confirmată de Nate Stewart, directorul general al Materialize, care a precizat că fostul șef al Astronomer va lucra cu jumătate de normă, în calitate de consultant pentru dezvoltarea afacerii.

„Compania noastră crește rapid și l-am cooptat pe Andy într-un rol de CRO cu program flexibil, pentru a ne sprijini în procesul de extindere”, a declarat Stewart pentru TMZ.

Byron a minimalizat însă importanța noului său rol. „Doar ofer consultanță, în calitate de consilier”, le-ar fi spus acesta jurnaliștilor publicației. Fostul executiv a precizat că oferă sfaturi mai multor companii și că nu este angajat cu normă întreagă la niciuna dintre ele.

Materialize are aproximativ 50 de angajați, iar cooptarea lui Byron ar fi fost aprobată atât de directorul general, cât și de consiliul de administrație. Potrivit TMZ, angajații au aflat despre venirea sa în cadrul unei ședințe generale organizate pe 11 noiembrie, la două zile după începerea activității.

Cum a izbucnit scandalul de la concertul Coldplay

Andy Byron a devenit cunoscut la nivel internațional pe 16 iulie 2025, în timpul unui concert susținut de trupa Coldplay pe stadionul Gillette din Foxborough, Massachusetts.

Acesta participa la eveniment alături de Kristin Cabot, care ocupa atunci funcția de directoare de resurse umane la Astronomer. Cei doi au fost surprinși îmbrățișându-se de camera care transmitea imagini cu spectatorii pe ecranul uriaș al stadionului.

În momentul în care și-au văzut imaginile proiectate în fața publicului, Cabot s-a întors brusc, în timp ce Byron s-a ferit de cameră. Reacția lor a atras atenția solistului Chris Martin, care a făcut o glumă despre situația surprinsă de camere.

Secvența s-a răspândit rapid pe rețelele sociale și a declanșat speculații privind o posibilă relație extraconjugală între cei doi directori, ambii fiind căsătoriți la momentul respectiv.

Consiliul de administrație al Astronomer a demarat o investigație, iar Byron a renunțat la funcția de director general pe 19 iulie 2025, la numai trei zile după concert. Kristin Cabot și-a dat demisia câteva zile mai târziu.

Byron conducea compania specializată în tehnologia datelor din 2023. După plecarea sa, acesta a evitat aparițiile publice și nu a oferit explicații detaliate despre incident sau despre demisia sa.

Ce a spus Kristin Cabot despre incidentul de la concert

Kristin Cabot a vorbit public despre scandal în decembrie 2025, într-un interviu acordat publicației New York Times. Ea a susținut că între ea și Byron nu exista o relație sentimentală și a descris comportamentul lor de la concert drept o greșeală favorizată de consumul de alcool.

Ulterior, în martie 2026, aceasta a revenit asupra subiectului în cadrul podcastului realizat de Oprah Winfrey. Cabot a dezvăluit că soțul său de care era înstrăinată, Andrew Cabot, participase și el la concertul Coldplay din acea seară.

În discuția cu Oprah, fosta directoare de resurse umane a sugerat că Byron nu fusese sincer cu ea în privința situației sale matrimoniale. Ea a spus că avusese impresia că acesta se afla în proces de separare de soția sa.

„Nu era persoana pe care mi-o prezentase mie, iar minciuna este ceva peste care nu pot trece”, a declarat Cabot în interviu.

Aceasta a afirmat că întrerupsese orice legătură cu Byron în toamna anului trecut, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare despre lucrurile pe care susține că acesta nu i le-ar fi spus, motivând că nu dorește să implice familia fostului director în controversă.

Andy Byron nu a comentat public nici până în prezent circumstanțele incidentului de la concert și nici motivele plecării sale de la Astronomer.