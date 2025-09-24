Scandalul „kiss cam affair” de la concertul Coldplay ia o altă turnură. Soțul directoarei HR surprinse în brațele șefului era și el la concert, cu altă femeie

Soțul directoarei HR implicate în scandalul „kiss cam affair” de la concertul trupei Coldplay se afla și el la spectacol, cu o parteneră, potrivit The Times și The Independent. Cei doi soți erau, de fapt, separați dinaintea incidentului.

Kristin Cabot a fost surprinsă de cameră alături de Andy Byron, la acea vreme director general al companiei de inteligență artificială Astronomer. Când s-a văzut pe ecran, directoarea HR s-a retras din brațele șefului și a încercat să se ascundă, ceea ce a dat naștere unor zvonuri online despre o aventură extraconjugală.

O sursă a declarat pentru The Times că șefa departamentului de resurse umane era, de fapt separată, de soțul ei, Andrew Cabot, și locuia separat de el de câteva săptămâni.

„El era, de fapt, la același concert Coldplay ca Kristin”, a declarat sursa, contrar informațiilor anterioare potrivit cărora Cabot se afla în Japonia în momentul incidentului viral.





„Erau despărțiți și locuiau separat de câteva săptămâni. Despărțirea a fost amiabilă. Kristin era în lojă cu colegii de la serviciu, deși nu era o lojă a companiei, iar Andrew era și el acolo cu o parteneră, care acum este iubita lui” a afirmat sursa.

Aceeași sursă a declarat pentru The Times că Cabot nu se „ascundea” și nu știa de ce s-a ferit când s-a văzut pe ecran.

„Nu era vorba că a fost prinsă înșelând, nu era vorba de o aventură. Recunoaște pe deplin că [situația] era nepotrivită, dar asta a fost singurul lucru nepotrivit pe care l-a făcut”, a declarat sursa pentru The Times.

În urma incidentului, Byron a demisionat din funcția de șef al Astronomer, iar Kristin Cabot a părăsit și ea compania la scurt timp după aceea.

Compania a răspuns la incident angajând-o pe fosta soție a solistului Coldplay, Chris Martin, Gwyneth Paltrow, pentru o reclamă satirică postată pe contul său de Instagram, scrie The Independent.

„Decizia lor de a divorța era deja luată înainte de acea seară”

Recent, s-a aflat că Cabot, în vârstă de 52 de ani, a depus o cerere de divorț pe 13 august.

Un purtător de cuvânt al lui Andrew Cabot a declarat pentru revista People că el și soția sa „s-au separat în mod privat și amiabil cu câteva săptămâni înainte de concertul Coldplay”.

„Decizia lor de a divorța era deja luată înainte de acea seară”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Potrivit The Times, Kristin Cabot s-a retras din atenția publică după incident și a părăsit casa ei din New Hampshire, în speranța de a-și salva copiii de presiunea publicului. Femeia ar fi primit sute de amenințări cu moartea după ce incidentul a devenit viral.