Anca Serea, jignită în fața fiicei sale într-o parcare: „A folosit apelative ca «gioarsă», «nebună», «chioampă»”

Anca Serea a relatat pe rețelele sociale un incident dintr-o parcare din Capitală, în timp ce se afla împreună cu Leah, fiica sa. Vedeta spune că o femeie ar fi adresat mai multe insulte la adresa sa chiar în momentul în care cobora din mașină, potrivit Click!.

O parte din familia Ancâi Serea Foto: FB Anca Serea Oficial

Într-un mesaj publicat la InstaStory, vedeta a afirmat că schimbul de replici s-a produs în prezența fiicei sale.

„Bună dimineața doamnei care a urlat la mine în această dimineață, în parcarea din Iancu Nicolae. Cu Leah fiind de mână, a folosit apelative ca «gioarsă», «nebună», «chioampă», «surdă» și alte apelative”, a transmis Anca Serea.

Ulterior, soția lui Adi Sînă a publicat și imagini cu autoturismele implicate, precum și cu un bilet lăsat pe parbrizul mașinii sale.

De la ce ar fi pornit conflictul

Anca Serea susține că femeia a reacționat agresiv fără ca între ele să existe anterior un conflict direct.

„Nu am încurcat căile de acces, avea loc să coboare din mașină, am strâns oglinzile, nu am blocat strada. Dânsa era în mașină și, în momentul în care am coborât din mașină cu Leah, a început să strige «vedeta p...», «nebună d...», «nesimțită» și alte lucruri drăguțe”, a povestit aceasta.

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