Foto Afacere bizară după nunta lui Taylor Swift: Bucăți de gunoi strânse de pe străzi, inclusiv chiștoace și teste de ovulație, vândute pe internet

Fanii înfocați ai lui Taylor Swift au fost atât de dornici să obțină un suvenir de la nunta extrem de discretă a artistei, încât au ajuns să plătească 25 de dolari pentru bucăți de gunoi găsite în apropierea locului unde a avut loc evenimentul.

Interpreta hitului Shake It Off s-a căsătorit la începutul lunii iulie cu starul NFL Travis Kelce, în cadrul unei ceremonii organizate la Madison Square Garden, unde cuplul a găzduit un eveniment fastuos la care au participat sute de invitați celebri.

Numeroși fani ai artistei au venit la New York în speranța că o vor vedea măcar pentru câteva clipe la ceea ce unii comentatori au numit o adevărată „nuntă regală”.

Însă măsurile stricte de confidențialitate au făcut ca foarte puține informații să ajungă în spațiul public, în ciuda faptului că la eveniment au participat peste 1.000 de invitați. În aceste condiții, admiratorii au fost nevoiți să găsească suveniruri mai puțin obișnuite.

Printre obiectele adunate de pe străzile din jurul Madison Square Garden de artistul newyorkez Justin Gignac se numără chiștoace de țigară, un test de ovulație, capace de sticle de apă, acadele tip „Ring Pop”, bandă de delimitare folosită de poliție, paie, tacâmuri de unică folosință și o singură cască AirPod pentru urechea stângă. Acestea au fost scoase la vânzare online la prețul de 25 de dolari. Toate obiectele s-au vândut în mai puțin de 24 de ore de la lansarea lor pe piață, scrie Daily Mail.

Artistul susține că a încasat deja 1.250 de dolari din această inițiativă neobișnuită. Fiecare obiect este sigilat într-un mic cub de plastic, decorat cu sloganul nunții, „JUST&T MARRIED”, și cu data ceremoniei, pentru a preveni scurgerile sau apariția mirosurilor neplăcute.

„Atrage foarte mulți fani ai lui Taylor Swift care își doresc doar o mică legătură cu nunta”, a declarat Gignac, care vinde aceste obiecte pe site-ul său, New York City Garbage. „Încerc să imortalizez momente culturale importante din New York, iar acesta mi s-a părut unul dintre ele. Practic, am vrut să creez o mică capsulă a timpului din acel moment”, a explicat el.

Gignac, care comercializează și alte deșeuri colectate din oraș, spune că a legat unele dintre obiecte în noduri pentru a „accentua tema nunții”. El a precizat că toate deșeurile au fost colectate din exteriorul perimetrului securizat amenajat în jurul Madison Square Garden pentru nunta lui Taylor Swift și nu din interiorul locației.