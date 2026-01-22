Taylor Swift devine a doua cea mai tânără artistă inclusă vreodată în Songwriters Hall of Fame

Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, va deveni a doua cea mai tânără compozitoare inclusă vreodată în Songwriters Hall of Fame, alăturându-se lui Stevie Wonder, care avea 33 de ani când a fost inclus în 1983, a anunțat organizația miercuri.

Această distincție o plasează pe superstarul pop, câștigătoare a 14 premii Grammy, printre cei mai apreciați compozitori de-a lungul generațiilor, potrivit The Guardian.

Swift va fi inclusă alături de Alanis Morissette, Kenny Loggins și colegii din trupa Kiss, Paul Stanley și Gene Simmons, ceremonia fiind programată pentru 11 iunie la hotelul Marriott Marquis din New York, a anunțat organizația pentru CBS Mornings.

„Ei au scris literalmente coloana sonoră a vieților noastre. Melodiile pe care dansăm, pe care plângem și pe care le ascultăm la maximum”, a spus corespondentul cultural Anthony Mason la CBS Mornings înainte de anunțarea artiștilor incluși.

Înființată în 1969, Songwriters Hall of Fame solicită ca artiștii incluși să aibă un catalog notabil de cântece pentru a fi eligibili, cu cel puțin 20 de ani după prima lansare comercială a unui cântec.

Cântăreața hitului „Bad Blood” a câștigat patru premii Grammy pentru albumul anului. Ultima sa lansare, The Life of a Showgirl, a vândut mai multe exemplare decât orice alt album din era modernă în prima săptămână de la lansare, potrivit Billboard, care citează date de la Luminate, o firmă care urmărește vânzările de muzică.

În mai 2025, Swift a anunțat că și-a cumpărat drepturile asupra muzicii sale, revendicând oficial proprietatea asupra tuturor înregistrărilor sale originale, inclusiv primele șase albume.

Mai târziu în acel an, turneul său record Eras a generat un film-concert și o serie documentară în șase părți care urmărește succesul turneului pe Disney+.

Albumul său din 2024, The Tortured Poets Department, care a debutat pe locul 1 în topul Billboard 200, a vândut echivalentul a 8 milioane de albume în SUA, potrivit Luminate.