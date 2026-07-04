Video Nunta anului în America. Cum a ajuns Adam Sandler să oficieze căsătoria lui Taylor Swift și Travis Kelce cu 1000 de invitați de la Madison Square Garden

Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit, vineri seară, la Madison Square Garden din New York, într-un eveniment grandios care a reunit unele dintre cele mai cunoscute nume din muzică, film și sport. Ceremonia a fost oficiată de actorul Adam Sandler și a adunat aproximativ 1.000 de invitați.

Confirmarea căsătoriei a venit prin intermediul unui purtător de cuvânt al artistei, care a precizat că ceremonia a avut loc în celebra arenă din Manhattan, unul dintre cele mai emblematice locuri din New York.

Adam Sandler a oficiat ceremonia

Actorul Adam Sandler a fost ales să oficieze nunta, în timp ce membrii familiei au ocupat cele mai importante roluri în cadrul ceremoniei, potrivit the guardian.

În jurul orei 19:20, ecranele amplasate în exteriorul Madison Square Garden au afișat mesajul „JUST&T MARRIED!”, spre entuziasmul fanilor adunați în fața arenei.

Ținute Dior, bijuterii Cartier și pantofi Christian Louboutin

Potrivit reprezentanților cântăreței, atât Taylor Swift, cât și Travis Kelce au purtat creații haute couture Christian Dior, realizate special de designerul Jonathan Anderson.

Artista a completat ținuta cu bijuterii Cartier și pantofi Christian Louboutin, designerul francez fiind responsabil și pentru majoritatea încălțămintei purtate de Swift pe parcursul celebrului turneu mondial „Eras Tour”.

Gigi Hadid, Bradley Cooper și Ed Sheeran, printre invitați

În jurul arenei a fost o adevărată desfășurare de forțe, iar numeroase vedete au fost surprinse îndreptându-se către ceremonie în ținute de gală.

Printre invitați s-au numărat cântărețul Ed Sheeran, modelul Gigi Hadid, actrița și scenarista Lena Dunham, actorii Hugh Grant, Bradley Cooper și Ethan Hawke, producătorul muzical Jack Antonoff, colaborator apropiat al lui Swift, dar și starurile NFL Cooper Kupp și JuJu Smith-Schuster.

La eveniment au fost prezenți și oameni foarte apropiați artistei, inclusiv publicista sa de lungă durată, Tree Paine, și prietena din copilărie Abigail Anderson Berard.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Stevie Nicks, pe care Taylor Swift a numit-o de mai multe ori mentorul său artistic, urma să susțină un moment muzical în cadrul petrecerii.

Aproximativ 1.000 de invitați și măsuri de securitate excepționale

Documentele și autorizațiile obținute anterior de mai multe instituții media indicau că aproximativ 1.000 de persoane au participat la eveniment.

Organizatorii au impus o interdicție totală privind telefoanele mobile în interiorul locației, iar măsurile de securitate au fost unele fără precedent. Mai multe străzi din apropierea arenei au fost închise circulației, iar accesul în zonă a fost strict controlat.

2026, anul nunților celebre. Ce cupluri ar putea ajunge în fața altarului

Cu toate acestea, sute de fani s-au adunat în apropierea Madison Square Garden, în ciuda temperaturilor ridicate, în speranța că vor surprinde măcar o imagine de la ceea ce presa americană a descris drept „America's royal wedding” – „nunta regală a Americii”.

Inclusiv Empire State Building s-a alăturat celebrării evenimentului, clădirea urmând să fie iluminată în nuanțe de albastru strălucitor pentru a marca momentul.

O relație începută cu o brățară a prieteniei

Povestea dintre Taylor Swift și Travis Kelce a început în vara anului 2023, după ce jucătorul echipei Kansas City Chiefs a participat la concertul artistei de pe Arrowhead Stadium, pe 8 iulie.

Cei doi nu s-au întâlnit atunci, iar Kelce avea să povestească ulterior, în podcastul „New Heights”, pe care îl realizează împreună cu fratele său Jason, că fusese dezamăgit că nu a avut ocazia să o cunoască personal.

Întâlnirea avea să fie facilitată chiar de mama cântăreței, Andrea Swift, după ce aceasta a văzut pe internet fragmente din podcastul lui Kelce devenite virale.

Ulterior, Taylor Swift avea să dezvăluie că relația lor a început discret, departe de atenția publicului.

De la meciurile NFL la scena de pe Wembley

În septembrie 2023, artista a fost văzută pentru prima dată la un meci al echipei Kansas City Chiefs, pe stadionul Arrowhead, iar cei doi au fost fotografiați plecând împreună după partidă.

Totul despre nunta anului: regula strictă impusă de Taylor Swift și Travis Kelce invitaților

Relația lor a devenit rapid una dintre cele mai mediatizate din lume, iar momentul simbolic al poveștii lor de dragoste a venit după victoria Chiefs în Super Bowl, pe 11 februarie 2024, când Swift a coborât pe teren pentru a-l felicita pe Kelce.

În iunie 2024, sportivul a urcat pe scena stadionului Wembley în timpul unui concert din cadrul „Eras Tour”, devenind primul partener al artistei care a participat activ la unul dintre spectacolele sale.

Mai târziu, în august 2025, Taylor Swift și-a anunțat noul album, „The Life of a Showgirl”, chiar în cadrul podcastului „New Heights”.

Muzica a reflectat povestea lor de dragoste

Albumul „The Tortured Poets Department”, lansat în 2024, a inclus mai multe referințe la relația cu Travis Kelce și la universul fotbalului american.

Piesa „So High School” conținea trimiteri directe la un interviu devenit viral al sportivului, în timp ce viitorul album „The Life of a Showgirl” urma să exploreze și mai mult relația lor, făcând referiri la podcastul lui Kelce, la cariera sa sportivă și la planurile lor de familie.

Logodna a fost anunțată la scurt timp după apariția artistei în podcastul „New Heights”.