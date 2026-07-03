Taylor Swift și Travis Kelce marchează nunta de la Madison Square Garden cu o donație record

Taylor Swift și Travis Kelce au donat în această săptămână 26 de milioane de dolari către cel puțin 20 de organizații caritabile, a anunțat un reprezentant al acestora, înainte de nunta care, conform zvonurilor, va avea loc în acest weekend la New York.

Cei doi nu au confirmat încă oficial că urmează să se căsătorească, iar însuși anunțul referitor la acțiunile caritabile nu menționează evenimentul, deși este evident că donațiile fac parte din festivitățile din această săptămână, scrie Variety.

Printre cele 20 de organizații beneficiare se numără nouă bănci de alimente, o asociație pentru protecția animalelor, șapte programe educaționale și trei spitale pentru copii.

Swift are un istoric bogat în ceea ce privește donațiile substanțiale, deși, în cele mai multe cazuri, acestea au fost dezvăluite direct de organizațiile primitoare și nu de către artistă. Pe parcursul turneului său istoric Eras Tour, băncile locale de alimente au scos la iveală faptul că au primit sprijin financiar din partea cântăreței în momentul în care spectacolele ei ajungeau în orașele lor.

Deși echipa lui Swift nu a oferit încă nicio confirmare oficială, informațiile despre o nuntă fastuoasă la Madison Square Garden în acest weekend au fost confirmate de oficiali și de angajați de la fața locului.

Potrivit acestora, cina de repetiție (rehearsal dinner) va avea loc joi, într-o sală mai mică a complexului, urmată vineri de o petrecere de proporții mult mai mari, chiar în arena principală. Cei doi, care au început să iasă împreună în 2023 și și-au anunțat logodna în 2025, și-au păstrat în mare parte planurile de nuntă departe de ochii publicului.

Reacția organizațiilor caritabile

Pentru multe organizații non-profit, aceste donații au venit ca o surpriză totală. City Harvest, cea mai mare organizație de salvare a alimentelor din New York, le-a mulțumit celor doi pe Instagram, scriind: „Este o poveste de dragoste care hrănește binele” (joc de cuvinte care face trimitere la piesa ei, „Love Story”), potrivit Business Insider.

Organizația menționase anterior că, din cauza reducerilor bugetare aplicate de administrația Trump programului federal de asistență nutrițională SNAP, își propune să livreze peste 45 de milioane de kilograme (100 de milioane de livre) de alimente locuitorilor din New York.

În Kansas City, asociația Harvesters — The Community Food Network a anunțat printr-o postare pe Instagram că celebrul cuplu a donat un milion de dolari.

„Amândoi au o inimă incredibil de mare și s-au implicat de-a lungul anilor în sprijinirea multor cauze caritabile, nu doar a noastră. Ne simțim extrem de norocoși că fac un efort conștient de a investi în combaterea foametei și în minunata comunitate pe care o numim acasă: Kansas City!”.