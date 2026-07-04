Reguli fără precedent la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce: telefoanele au fost confiscate. Ce au pățit cei care au încălcat regulile

Taylor Swift și Travis Kelce au vrut ca niciun detaliu despre nunta lor să nu ajungă în spațiul public înainte de ceremonie, astfel că organizatorii au confiscat telefoanele tuturor celor prezenți, începând de la invitați şi terminând cu polițiștii.

Taylor Swift și Travis Kelce au făcut tot posibilul pentru ca nunta lor să rămână un secret până în ultimul moment. Ceremonia, organizată la Madison Square Garden, s-a desfășurat sub măsuri de securitate excepționale, iar regulile impuse au fost atât de stricte încât mai mulți angajați ai arenei au fost concediați după ce au încălcat acordurile de confidențialitate semnate înainte de eveniment.

Informația a fost făcută publică de jurnalistul Bloomberg Myles Miller, într-o postare pe platforma X şi au fost preluate de presa de peste Ocean.

Deocamdată nu se știe exact câți angajați și-au pierdut locul de muncă și nici ce anume au făcut, iar Reprezentanții Madison Square Garden nu au comentat situația.

Pentru a împiedica orice scurgere de informații, organizatorii au mers până la confiscarea telefoanelor mobile ale tuturor celor prezenți. Măsura i-a vizat nu doar pe cei aproximativ 1.000 de invitați și pe angajații implicați în organizare, ci chiar și pe polițiștii care asigurau ordinea în timpul evenimentului. Potrivit presei americane, nimeni nu a putut intra în arenă fără să își predea telefonul.

Cu câteva zile înainte de nuntă au apărut și primele semne că pregătirile erau tratate cu maximă strictețe. Marți, muncitorii au fost surprinși în timp ce strângeau covorul roșu proaspăt întins, după ce o femeie din echipa de organizare a intervenit în grabă. Potrivit martorilor, aceasta s-a apropiat de echipă și le-a spus: „Asta nu trebuia să se întâmple încă”, iar la scurt timp, covorul roșu a dispărut.

Motivul nu a fost explicat oficial, însă unele surse au sugerat că fusese montat în locul greșit, în timp ce altele relatat că problema era chiar culoarea lui: covorul trebuia să fie mov, nu roșu.

În aceeași perioadă au circulat și zvonuri potrivit cărora Taylor Swift ar fi cumpărat toți crinii cală disponibili în New York pentru decorul nunții.

Deși ceremonia a fost învăluită în mister, primele detalii au început să apară sâmbătă dimineață, după ce câțiva dintre invitații celebri au vorbit despre eveniment.

Prezentatorii emisiunii Good Morning America, George Stephanopoulos, Robin Roberts și Michael Strahan, au descris nunta drept unul dintre cele mai spectaculoase evenimente mondene ale anului.

Una dintre curiozitățile fanilor a fost tema decorului. În zilele dinaintea ceremoniei, aceștia observaseră etichetele unor cutii transportate în Madison Square Garden și bănuiau că interiorul va fi transformat într-o grădină.

„Era, practic, o grădină amenajată în interiorul arenei «The Garden». A fost pur și simplu superbă”, a spus George Stephanopoulos.

Robin Roberts a dezvăluit, la rândul său, unul dintre momentele-surpriză ale serii.

„Putem confirma că Stevie Nicks a susținut un moment artistic”, a afirmat aceasta.

Cei doi prezentatori au povestit că, în ciuda dimensiunii impresionante a evenimentului și a numărului mare de vedete prezente, atmosfera a fost una caldă și personală.

„Este greu de imaginat că un loc atât de mare și o nuntă cu atâtea vedete pot părea atât de personale și de intime”, a spus Stephanopoulos, în timp ce Robin Roberts a explicat faptul că prezența vecinilor și a prietenilor din liceu ai mirilor a făcut ca ceremonia să pară „ca orice altă nuntă la care ai participa.”

Cu toate acestea, publicului şi mai ales fanilor celor două vedete le-au fost oferite foarte puține detalii despre ceremonie. Purtătoare de cuvânt a artistei, Tree Paine, a confirmat doar că Taylor Swift și Travis Kelce au purtat ținute Dior realizate la comandă. Fratele cântăreței, Austin Swift, şi-a însoțit sora, Jason Kelce a fost cavalerul de onoare al fratelui său, iar fiicele sale au presărat petale în fața miresei în timp ce aceasta mergea spre altar, pe acordurile unui cvartet de coarde care interpreta una dintre melodiile artistei.