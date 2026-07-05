Noi detalii din culisele nunții lui Taylor Swift și Travis Kelce. Decor spectaculos la Madison Square Garden

Imagini noi, uluitoare, obținute în exclusivitate de Daily Mail, oferă o primă privire în culisele nunții ultra-secrete a lui Taylor Swift și Travis Kelce, desfășurată în New York City.

A fost un basm devenit realitate: Madison Square Garden s-a transformat într-o grădină fermecată, cu copaci falnici, draperii de culoarea smaraldului și arcade înalte, unde Taylor Swift și Travis Kelce și-au spus „Da” în fața unei săli pline de vedete, prieteni de-o viață și familie.

Vedetele, îmbrăcate la patru ace, au trecut prin ușile din spatele altarului după ceremonie, unde, potrivit relatărilor, Swift a mers pe culoarul ridicat, asemănător unei scene, pe fondul muzical al uneia dintre propriile melodii.

Un invitat a declarat pentru Daily Mail că, după jurăminte, participanții „s-au îndreptat spre sala de festivități din spatele ușilor magice ale altarului”, unde a început adevărata petrecere.

Oaspetele a descris un interior amenajat în stilul unei „povești capricioase cu Tinker Bell”. Imaginile video arată aranjamente din frunziș verde și copaci mari, care se încadrează în tema „petrecerii în grădină” pe care se spune că mireasa a solicitat-o pentru ziua ei specială.

Draperii de un verde smarald atârnau de tavan pentru a completa atmosfera, în timp ce scaunele albastre obișnuite ale stadionului erau acoperite elegant cu huse.

O structură impunătoare, înaltă cât tavanul, cu ornamente gri și arcade, domina spațiul, asemănându-se cu o capelă sau cu „castelul” care a stârnit speculații frenetice înainte de eveniment.

Videoclipul exclusiv arată, de asemenea, un hol iluminat romantic, cu pereți roz, draperii de culoarea piersicii și covor asortat. Se pare că acesta se află chiar dincolo de scara acoperită cu covor, plină de farmec, pe care unii invitați au postat-o pe rețelele sociale. Intrarea avea, de asemenea, o notă sentimentală, pe pereți fiind expuse mai multe fotografii cu Swift și Kelce de-a lungul relației lor.

Toate fotografiile drăguțe, inclusiv cererea în căsătorie din august 2025, făcută în curtea casei cuplului, erau încadrate în rame mari, aurii. În centru era afișat un logo mare „T și T”, care pare să fi apărut și în alte părți ale nunții.

„Pur și simplu atât de frumos”

O altă secvență din înregistrare arată spațiul în care s-a desfășurat ceremonia, unde oaspeții îmbrăcați elegant ai superstarului pop și ai jucătorului profesionist din NFL s-au aliniat într-o altă zonă a arenei, aparent locul în care Swift și Kelce și-au schimbat jurămintele.

„Era de fapt o grădină în interiorul The Garden”, a declarat sâmbătă George Stephanopoulos, prezentatorul emisiunii „Good Morning America” și invitat la nuntă. „Era pur și simplu atât de frumos.”

Adam Aron, CEO-ul AMC, s-a arătat, de asemenea, entuziasmat de transformarea magică a MSG, scrie Daily Mail.

„Imediat ce intrai, totul... podelele, pereții, tavanele... era acoperit în nuanțe de piersică și alb. Erau expuse fotografii mari, mărite, cu Taylor și Travis la fiecare vârstă, an după an, de la vârsta de un an până la sfârșitul adolescenței”, a scris el într-o postare pe X, care a fost ștearsă între timp.

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El a remarcat, de asemenea, că spațiul era „lipsit de orice urmă care să sugereze că un meci de baschet sau de hochei ar fi avut loc vreodată acolo”.

Fațada Madison Square Garden a fost scăldată în lumină roz pentru a marca evenimentul, iar ecranele gigantice iluminate pe care apărea mesajul „JUST&T MARRIED!” au completat spectacolul.

Cât a costat nunta

Experții din domeniu au estimat că Swift și Kelce, amândoi în vârstă de 36 de ani, au cheltuit peste 15 milioane de dolari pentru a transforma evenimentul în nunta de basm la care visaseră.

O sursă a declarat pentru The New York Times că, între iluminat, sunet, catering, flori, decorațiuni și forța de muncă, costurile ar putea varia între 10 și 12 milioane de dolari.

În zilele premergătoare marii zile a lui Swift și Kelce, mai mulți ofițeri ai NYPD și membri ai echipelor de securitate au patrulat zona din jurul MSG, ceea ce, potrivit unor surse, a costat contribuabilii aproximativ 1 milion de dolari.

Cu câteva zile înainte, zeci de membri ai echipei au fost văzuți descărcând echipamente, cutii cu alimente și decorațiunile dintr-o flotă de camioane și rulote.

Evenimentul de amploare a stârnit unele critici din partea proprietarilor de afaceri locale, care au susținut că activitatea comercială a fost întreruptă în timpul unui weekend de sărbătoare din cauza închiderii străzilor.

Purtătorul de cuvânt al lui Swift a emis un comunicat de presă la scurt timp după ce proaspății căsătoriți și-au spus „Da”, dezvăluind câteva detalii intime despre nuntă.

Ea a dezvăluit că Adam Sandler a oficiat nunta, că cei doi au purtat ținute personalizate Christian Dior Haute Couture, că Swift a renunțat la domnișoare de onoare și l-a ales în schimb pe fratele ei, Austin Swift, drept „cavaler de onoare” și Kelce l-a numit pe fratele său mai mare, Jason Kelce, cavaler de onoare.

Petrecerea de nuntă s-ar fi transformat într-un concert, pe măsură ce Stevie Nicks, Paul McCartney și Tim McGraw, printre alții, au urcat pe scenă.

Se crede că chiar și Swift a cântat pentru noul ei soț și pentru invitați, printre care s-au numărat cele mai bune prietene ale sale, Selena Gomez, Gigi Hadid și Sabrina Carpenter, precum și alți invitați surprinzători, precum Karlie Kloss, Hugh Grant și Barbara Corcoran.

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Festivitățile de vineri au urmat unei reuniuni mai intime, care a avut loc joi, la care au participat 100 dintre cei mai apropiați membri ai familiei și prieteni ai cuplului, în cadrul teatrului Infosys, o sală mai mică a MSG.

Fără telefoane la eveniment

Fiecare invitat a plecat de la petrecerea intimă de joi seara cu o cutie din catifea neagră care, se pare, conținea pahare de șampanie personalizate, împodobite cu diamante.

Deși detaliile despre sărbătoarea care a durat mai multe zile au început să se scurgă treptat în presă, Swift și Kelce au depus eforturi considerabile pentru a încerca să păstreze totul secret.

Invitaților li s-a cerut să predea telefoanele la intrarea la eveniment, în încercarea de a preveni scurgerile de informații.

Poate că unul dintre motivele pentru care Swift a organizat nunta sub un control atât de strict este faptul că intenționează să valorifice materialul video pe care l-a obținut. Persoane din interior au declarat pentru Daily Mail încă din luna martie că „totul va fi înregistrat”, deoarece Swift dorește să le ofere fanilor săi o privire asupra zilei sale speciale.

„Se va întâmpla conform programului lui Taylor, după ce va edita materialul și va fi gata”, a spus o altă sursă din interior referitor la lansarea integrală a materialului video de la nuntă.