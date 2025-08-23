search
Sâmbătă, 23 August 2025
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»". Care este cea mai grea parte a bătrâneții

Publicat:

Faimoasa actriță Helen Mirren a dezvăluit într-un interviu recent că urăște expresia „bătrână și plină de spirit”, în timp ce a vorbit despre noua sa peliculă și despre cum se simte la vârsta de 80 de ani.

Helen Mirren a împlinit 80 de ani în luna iulie FOTO Instagram
Helen Mirren a împlinit 80 de ani în luna iulie FOTO Instagram

Una dintre cele mai reușite replici din noul film al lui Helen Mirren, o adaptare plăcut de fidelă a mega-vândutului roman de mister The Thursday Murder Club de Richard Osman, se joacă cu una dintre expresiile ei cele mai puțin preferate

Părăsind căminul de lux pentru a face puțină investigație în apropiere, fosta asistentă Joyce (Celia Imrie) îi spune cu veselie fostei spioane Elizabeth (Mirren) că sunt „detective bătrâne, vesele și pline de spirit”, ca cele pe care le vezi la televizor duminica seara. Elizabeth, îmbrăcată pentru ocazie cu un gillet și un batic, sugerând subtil personajul său câștigător de Oscar din The Queen, răspunde cu o răceală regală: „Nu mai folosiți niciodată în prezența mea cuvintele ‘bătrâne vesele și pline de spirit’”, scrie The Times.

Stând într-un apartament de la Claridge’s pentru a-și promova filmul, Mirren poartă o cămașă albă simplă și stilată. Este cu bună dispoziție; ai putea spune chiar, cu prudență, că are ochii vioi. Dar reacția ei la auzirea expresiei „pline de spirit” citat înapoi către ea este aproape la fel de fermă ca personajul său direct.

„Oh, urăsc expresia ‘pline de spirit’,” spune ea, „pur și simplu o urăsc. Întotdeauna am urât-o. O detestam chiar și când eram femeie la vârsta mijlocie. Oamenii spuneau: ‘Oh, este foarte plină de spirit.’ Nimeni nu spune asta despre bărbați, știți?” Mirren a împlinit 80 de ani în iulie.

Deși ea insistă că vârsta o poate slăbi, așa cum se va întâmpla în final cu toți, volumul ei de muncă rămâne remarcabil de intact. Nu a fost niciodată mai ocupată, notează publicația.

Noua peliculă pune bătrânețea într-o lumină atractivă

Helen Mirren spune că era fană a romanului The Thursday Murder Club cu mult înainte să fie invitată să participe la film, care rulează acum în cinematografe și va fi disponibil pe Netflix în curând.

„Sunt ca filmele Harry Potter pentru copii. Prietenele au recomandat primul volum [publicat în 2020]. Și era atât de original, atât de plin de farmec: acest amestec de personaje britanice excentrice cu mistere de crimă, plasat într-un cămin de pensionari unde oamenii încă au toate capacitățile profesionale, dar vor să-și folosească din nou genialitatea.”

Filmul face ca bătrânețea să pară extrem de atractivă, trebuie spus. Elizabeth, impunătoare și plăcută, conduce un „club al crimelor” care investighează cazuri nerezolvate în sala de puzzle a unei reședințe elegante unde locuiesc alți pensionari de succes, precum șeful sindicatului Ron (Brosnan) și psihiatra Ibrahim (Ben Kingsley).

Citește și: Doi actori din serialul Wednesday au recitat Plumb de George Bacovia: „Salut, România. Am auzit că îți place foarte mult poezia sumbră”

Căminul lor, Coopers Chase, oferă cluburi, activități, mâncare bună și companie. Iar apartamentul pe care Elizabeth îl împărtășește cu soțul ei afectat de demență, Stephen (Jonathan Pryce), este frumos și spațios.

Cum arată vârsta de 80 de ani

„Știi, mama mea mi-a spus ceva foarte înțelept cu mulți ani în urmă. Mi-a zis: ‘Nu-ți fie frică să îmbătrânești. Se întâmplă un lucru uimitor. Când ai 18 ani, gândul de a avea 35 de ani e înspăimântător. Și ajungi la 35 și e mult mai bine decât la 18. Și când ai 35 de ani, gândul de a avea 55 … Apoi ajungi la 55 și îți dai seama că sunt lucruri grozave la 55. Viața ta a evoluat, pierzi anumite lucruri, dar câștigi altele.’ Așa e și pentru mine”, spune Helen Mirren.

Totuși, ea recunoaște că nu tot ce este legat de împlinirea vârstei de 80 de ani o încântă.

„Partea cea mai grea este condescendența. Mă enervează cu adevărat. Dacă soțul meu și cu mine ne ținem de mâini, cineva ar putea spune: ‘Oh, ce drăguț.’ Este ca și cum, scuzați-mi limbajul, ai spune ‘Du-te dracu’. Este ceva foarte condescendent în atitudinea unor oameni și cred că ei consideră că sunt amabili și generoși. Dar nu sunt. Sunt insultători.”

Pasionată de documentare despre crime

Mirren și-a început cariera ca stea a scenei în anii ’70 și a ajuns la faimă pe marele ecran în filme precum Excalibur, The Long Good Friday și The Mosquito Coast (alături de Ford) în anii ’80. Totuși, rolul detectivului Jane Tennison în Prime Suspect, din 1991 până în 2006, i-a cimentat faima în Marea Britanie.

Ea nu poate pretinde că înțelege fascinația oamenilor pentru poveștile despre moarte și crimă, dar este o fascinație pe care o împărtășește. „Îmi plac absolut documentarele despre crime reale. Și nu e de mirare că toți suntem fascinați de ucigașii în serie — ideea că cineva poate lua energie și plăcere din a curma vieți este un lucru extraordinar.”

Are încă două filme care urmează să fie lansate. Joacă alături de Kate Winslet în debutul regizoral al acesteia, Goodbye June, un drama de familie scrisă de fiul lui Winslet, Joe Anders.

„Kate a fost absolut remarcabilă”, spune ea. „Știam că poate face asta, dar era atât de capabilă și informată.”

De asemenea, o interpretează pe Patricia Highsmith, autoarea americană a romanului The Talented Mr Ripley, în thrillerul Switzerland, regizat de olandezul Anton Corbijn.

