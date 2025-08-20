Actrița Aubrey Plaza a vorbit deschis, pentru prima dată, despre sinuciderea soțului ei, regizorul Jeff Baena. Într-un podcast, ea a descris durerea ca pe „un ocean uriaș de groază” care este mereu prezent.

Actrița americană Aubrey Plaza a vorbit pentru prima dată despre moartea tragică a soțului ei, regizorul Jeff Baena, care s-a sinucis la începutul acestui an. Starul din The White Lotus și Parks and Recreation a descris, într-un interviu emoționant, cum își trăiește doliul și cât de greu îi este să facă față pierderii.

„Mă simt recunoscătoare că pot să mă mișc în lume”

Aubrey Plaza a discutat deschis despre tragedie în cadrul podcastului Good Hang, realizat de Amy Poehler. Întrebată cum se simte după „un an teribil, tragic”, actrița a răspuns: „Chiar în acest moment foarte, foarte prezent, mă bucur să fiu aici cu tine. Per total, sunt aici și funcționez. Mă simt cu adevărat recunoscătoare că pot să mă mișc în lume. Cred că sunt ok, dar e, evident, o luptă zilnică”.

Jeff Baena, care a regizat filme precum Life After Beth și The Little Hours, s-a sinucis la 47 de ani, pe 3 ianuarie 2025, în locuința sa din Los Angeles. Medicul legist a confirmat că regizorul și-a luat viața prin spânzurare. La acel moment, Plaza și familia lui Baena au transmis un comunicat în care descriau evenimentul drept „o tragedie inimaginabilă”.

O analogie dureroasă: „Un ocean uriaș de groază” mereu prezent

În același interviu, actrița a folosit filmul SF-horror The Gorge, cu Miles Teller, pentru a explica intensitatea durerii prin care trece: „Este ca un film cu extratereștri cu Miles Teller. În film, e o stâncă pe o parte și o stâncă pe cealaltă parte și între ele e o prăpastie plină cu fel de fel de oameni-monștri care îi atacă. Îți jur, când l-am văzut, am zis: «Așa mă simt, așa e durerea mea, sau așa poate fi doliul». Tot timpul e ca un ocean uriaș de groază chiar acolo, și-l pot vedea. Uneori doar vreau să mă arunc în el și să fiu acolo. Și alteori doar mă uit la el. Și alteori, încerc doar să scap de el. Dar e mereu acolo. E pur și simplu mereu acolo. Iar oamenii-monștri încearcă să mă prindă… ca Miles Teller”.

Ultimul mesaj și lunile dinaintea tragediei

Potrivit presei americane, Aubrey Plaza și Jeff Baena erau separați din septembrie 2024, actrița mutându-se la New York. În lunile următoare, regizorul ar fi făcut mai multe remarci îngrijorătoare, ceea ce a determinat-o pe Plaza să ceară o verificare a stării sale și să îl încurajeze să urmeze terapie.

În ziua în care și-a luat viața, Baena i-a trimis soției sale un ultim mesaj cu aproximativ trei ore înainte ca trupul său să fie găsit de persoana care îi plimba câinele.

O carieră marcată de colaborări

Jeff Baena s-a remarcat în cinematografie prin scenarii și regii originale. A co-scris filmul I Heart Huckabees împreună cu David O. Russell, iar ultima sa producție a fost comedia întunecată Spin Me Round, în care a jucat chiar Aubrey Plaza alături de Alison Brie.

Plaza și Baena s-au cunoscut în 2011 și s-au căsătorit în 2021. Actrița continuă să aibă o carieră de succes, cu roluri apreciate în filme precum Ingrid Goes West și Emily the Criminal, urmând să apară în noua comedie regizată de Ethan Coen, Honey Don’t!.