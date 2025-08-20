search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
BBC a amânat în ultimul moment difuzarea unui documentar care prezintă ultimii ani din viața lui Ozzy Osbourne

Publicat:

BBC a dezvăluit că a amânat în ultimul moment difuzarea unui documentar de o oră despre Ozzy Osbourne, la cererea familiei acestuia.

Ozzy Osbourne. FOTO Shutterstock
Ozzy Osbourne. FOTO Shutterstock

Filmul despre ultimii ani din viaţa muzicianului a fost retras brusc din programul de luni, compania necomentând această decizie. Difuzarea sa era programată la mai puţin de o lună după moartea lui Osbourne. De asemenea, era la mai puţin de trei săptămâni după ce soţia sa, Sharon, şi copiii lor au apărut în faţa mulţimii în oraşul natal al acestuia, Birmingham, scrie News.

Într-o nouă declaraţie, corporaţia a sugerat că amânarea a venit la cererea familiei muzicianului. „Suntem alături de familia Osbourne în acest moment dificil”, a declarat un purtător de cuvânt al BBC. „Respectăm dorinţa familiei de a aştepta puţin mai mult înainte de a difuza acest film foarte special. Noua dată de difuzare va fi confirmată în scurt timp”. 

Clare Sillery, şefa departamentului de documentare al BBC, a declarat la începutul acestei luni că filmul, „Ozzy Osbourne: Coming Home”, surprinde „momente de familie, umor, reflecţie şi arată spiritul neclintit care l-a făcut pe Ozzy o un simbol la nivel mondial. Sperăm că va aduce alinare şi bucurie fanilor lui Ozzy şi telespectatorilor, care îşi vor aminti şi vor celebra viaţa sa extraordinară”.

Programul nu este singurul documentar în pregătire despre viaţa regretatului star. Paramount+ a realizat, de asemenea, un lungmetraj, „Ozzy Osbourne: No Escape From Now”, despre luptele sale de după o cădere gravă în Los Angeles, în 2019. Acesta urma să fie difuzat mai târziu în acest an.

Documentarul BBC a fost deja complet revizuit, pe măsură ce starea de sănătate a lui Osbourne s-a deteriorat. Iniţial, era prevăzut ca o serie mult mai amplă, în 10 părţi, intitulată „Home to Roost”, care urmărea încercarea lui Ozzy şi Sharon de a-şi relua viaţa în Marea Britanie.

Acum a fost reeditat într-un film unic, care prezintă încercările lui Osbourne de a deveni suficient de puternic pentru a putea cânta şi lupta sa cu sănătatea precară.

Osbourne a murit luna trecută, la vârsta de 76 de ani, la doar câteva săptămâni după ce a cântat de pe un tron pe scena de la Villa Park. Cântăreţul fusese diagnosticat cu boala Parkinson în 2019.

Filmul BBC include interviuri cu membrii familiei Osbourne, printre care Sharon, Kelly şi Jack. Acesta urma să fie difuzat luni seara pe BBC One, dar a fost scos din program. Postul de televiziune a declarat iniţial că a fost „mutat din program” şi l-a înlocuit cu un episod din „Fake Or Fortune?”.

