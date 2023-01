Actrița Annie Wersching, răpusă de cancer la doar 45 de ani. Era cunoscută pentru rolurile din Star Trek și The Rookie

Actrița Annie Wersching, cunoscută pentru rolurile sale din serialele de televiziune 24, Bosch și Timeless, a murit, dumică dimineață, la Los Angeles, după ce a pierdut lupta cu cancerul, a confirmat agentul ei pentru „Deadline“.

Wersching a continuat să filmeze chiar și după ce a fost diagnosticată în 2020, având roluri importante în Star Trek și în The Rookie. De asemenea, ea a dat voce lui Tess în popularul joc video The Last Of Us, care a fost adaptat într-un serial TV de către HBO.

Soțul lui Wersching, actorul Stephen Full, a declarat pentru CNN că dispariția lui Annie a lăsat un gol imens în sufletele lor: „Există un gol cavernos în sufletul acestei familii, dar ea ne-a lăsat instrumentele necesare pentru a o umple. Ea a găsit minunea în cel mai simplu moment. Nu avea nevoie de muzică pentru a dansa. Ea ne-a învățat să nu așteptăm ca aventura să te găsească: «Du-te și găsește-o. Este peste tot». Și o vom găsi“.

„Ți-ai lăsat amprenta și suntem cu toții mai buni pentru asta“

Jon Cassar, regizorul și producătorul executiv al serialului 24, a adus, de asemenea, un omagiu: „Inima mea este frântă în mai multe bucăți decât pot număra. Annie a venit în lumea mea cu o inimă deschisă și un zâmbet contagios. Arborând un asemenea talent, mi-a tăiat respirația. Annie a devenit mai mult decât o colegă de muncă, a devenit o adevărată prietenă pentru mine, familia mea și pentru fiecare membru al distribuției și al echipei care a lucrat cu ea. Le va lipsi cu adevărat, atât lor, cât și fanilor cu care își găsea mereu timp să interacționeze. Annie, îți vom simți lipsa, ți-ai lăsat amprenta și suntem cu toții mai buni pentru asta“.

Wersching s-a născut și a fost crescută în St. Louis de părinții Sandy și Frank. Primul ei rol important a fost cel al Ameliei Joffe în serialul General Hospital. Ea a continuat să joace rolul lui Renee Walker în sezoanele 7 și 8 din 24. De asemenea, Wersching a avut roluri importante în The Vampire Diaries, Runaways, Extant, Timeless, Bosch și The Rookie.

Unul dintre ultimele sale roluri a fost în sezonul 2 din Star Trek.