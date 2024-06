Motivul sfâșietor pentru care doi soți căsătoriți de 50 de ani au decis să fie eutanasiați împreună

Jan și Els au fost căsătoriți timp de aproape cinci decenii. La începutul lunii iunie, au murit împreună după ce doi medici le-au administrat medicamente letale, potrivit BBC.

În Țările de Jos, acest lucru este cunoscut sub numele de duo-eutanasie. Este legală și rară, dar în fiecare an, tot mai multe cupluri olandeze aleg să își încheie viața în acest mod.

Cu trei zile înainte de a-și da în mod voluntar ultima suflare, rulota lui Jan și Els se află pe un port însorit din Friesland, în nordul Țărilor de Jos. Ei sunt un cuplu căruia îi place călătorească și au trăit cea mai mare parte a căsniciei lor într-o rulotă sau pe bărci.

El are 70 de ani și stă pe scaunul pivotant al furgonetei, cu un picior îndoit sub el, în singura poziție care îi alină durerile continue de spate. Soția sa, Els, are 71 de ani și suferă de demență în formă gravă.

Jan și Els s-au cunoscut la grădiniță, a fost un parteneriat pe viață. Când era tânăr, Jan a jucat hochei pentru echipa națională de tineret a Olandei, iar apoi a devenit antrenor sportiv. Els s-a format ca învățătoare de școală primară. Dar dragostea lor comună pentru apă, bărci și navigație a fost cea care le-a definit anii împreună.

Când erau tineri, au locuit pe o barcă-casă. Mai târziu, au cumpărat o barcă de marfă și și-au construit o afacere de transport de mărfuri pe căile navigabile interioare ale Țărilor de Jos.

În 1999, afacerea cu transportul intern de mărfuri devenise foarte competitivă. Jan avea dureri serioase de spate din cauza muncii grele pe care o făcea de mai bine de un deceniu. El și Els s-au mutat pe uscat, dar după câțiva ani trăiau din nou pe o barcă. Când acest lucru a devenit prea greu de gestionat, și-au cumpărat o rulotă spațioasă.

Când au început să apară problemele medicale

Jan s-a operat la spate în 2003, dar situația nu s-a îmbunătățit. A renunțat la un regim puternic de analgezice și nu mai putea lucra, dar Els era încă ocupată cu predatul. Uneori vorbeau despre eutanasie - Jan a explicat familiei sale că nu vrea să trăiască prea mult cu limitările sale fizice. Cam în acea perioadă, cuplul s-a alăturat NVVE - organizația olandeză pentru „dreptul la moarte”.

În 2018, Els s-a retras din învățământ. Arăta semne timpurii de demență, dar se oprise să consulte un medic - poate pentru că asistase la declinul și moartea tatălui ei bolnav de Alzheimer. Dar a venit un moment în care simptomele ei nu au mai putut fi ignorate.

„Dacă iei o mulțime de medicamente, trăiești ca un zombie. Așa că, având în vedere durerea pe care o am eu și boala lui Els, cred că trebuie să oprim asta”, a povestit Jan.

În noiembrie 2022, după ce a fost diagnosticată cu demență, Els a ieșit furioasă din cabinetul medical, lăsându-și în urmă soțul și fiul. După ce Els a aflat că starea ei nu se va îmbunătăți, ea și Jan, împreună cu fiul lor, au început să discute despre duo-eutanasie - cei doi să moară împreună.

În Țările de Jos, eutanasia și sinuciderea asistată sunt legale dacă cineva face o cerere voluntară, iar suferința sa - fizică sau psihică - este evaluată de medici ca fiind „insuportabilă”, fără perspective de ameliorare. Fiecare persoană care solicită moarte asistată este evaluată de doi medici, al doilea verificând evaluarea făcută de primul.

Întrucât medicul lor de familie nu dorea să se implice, Jan și Els s-au adresat unei clinici mobile de eutanasie - Centrul de expertiză în eutanasie. Acesta a supravegheat aproximativ 15% din decesele asistate anul trecut în Țările de Jos și, în medie, acordă aproximativ o treime din cererile pe care le primește.

Fiul cuplului: Am luat cina seara și mi-au dat lacrimile

În cazul unui cuplu care dorește să își pună capăt zilelor împreună, medicii trebuie să fie siguri că unul dintre parteneri nu îl influențează pe celălalt.

Cu o zi înainte de întâlnirea cu medicii eutanasieri, Els, Jan, fiul și nepoții lor erau împreună. Mereu practic, Jan a vrut să explice particularitățile rulotei, astfel încât aceasta să fie gata de vânzare.

„Îmi amintesc că am luat cina seara și mi-au dat lacrimile doar văzându-ne pe toți luând acea ultimă cină împreună”, a povestit fiul celor doi.

Els van Leeningen și Jan Faber au primit medicamente letale de la medici și au murit împreună luni, 3 iunie 2024.

Rulota lor încă nu a fost scoasă la vânzare. Fiul lui Els și Jan a decis să o păstreze pentru o vreme și să plece în vacanță cu soția și copiii săi.

În 2023, 9.068 de persoane au murit prin eutanasiere în Țările de Jos - aproximativ 5% din numărul total de decese. Au existat 33 de cazuri de duo-eutanasie, deci 66 de persoane.