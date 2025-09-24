Spitalele vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor

Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor din saloanele obişnuite, astfel încât să nu se mai poată repeta cazuri precum cel al Alexandrei, tânăra gravidă care a murit în august 2023 în Maternitatea Botoşani.

”Într-o ţară normală, nu ar fi fost nevoie de proiectul adoptat astăzi. Dacă ANMCS ar fi fost o instituţie funcţională, ar fi trebuit să avem butoane de panică şi camere video în fiecare compartiment de primiri urgenţe şi ATI. ANMCS acreditează însă spitale, an de an, fără să fie respectate standardele minime de siguranţă pentru pacient, ceea ce este un lucru foarte grav. Proiectul adoptat astăzi sprijină pacienţii şi medicii deopotrivă”, a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu, unul dintre inițiatorii proiectului alături de Adrian Wiener şi Cristina Prună.

Potrivit USR, ”toate unităţile sanitare publice şi private cu paturi vor fi obligate să instaleze şi să menţină în stare de funcţionare butoane de panică sau orice alt sistem de alertă în fiecare salon destinat internării pacienţilor”.

Legea merge la Preşedinţie spre promulgare, anunţă USR, scrie News.

”Butoanele de panică se vor instala într-un loc accesibil pacienţilor, astfel încât să permită semnalarea rapidă a unei urgenţe medicale sau a unei situaţii de pericol iminent către personalul medical şi de securitate al spitalului”, arată formaţiunea.

„Astfel de butoane de alarmare vor indica şi timpul de intervenţie de la momentul în care un pacient este în nevoie până la momentul când este ajutat. Din păcate, suntem în situaţia în care trebuie să facem asta prin lege”, adaugă Emanuel Ungureanu.

USR mai spune că toate unităţile sanitare publice şi private care deţin secţii/compartimente de ATI şi/sau UPU vor fi obligate să instaleze şi să menţină în stare de funcţionare sisteme de supraveghere video în aceste zone.

”Camerele video vor fi amplasate astfel încât să asigure monitorizarea continuă a activităţilor medicale şi a pacienţilor, fără a compromite intimitatea acestora, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi drepturile pacientului. Înregistrările video se vor stoca în condiţii de siguranţă cibernetică ridicată pe o perioadă de minimum 3 zile şi maximum 60 de zile şi pot fi accesate exclusiv de către personalul autorizat, desemnat de comitetul director al unităţii sanitare”, arată USR.

„Vă aduceţi aminte incidentul de la Spitalul Sf. Pantelimon, când nişte asistente au început să filmeze, pe ascuns, medici care ar fi curmat, fără drept, viaţa unor pacienţi? Procurorii nu au găsit camere de supraveghere, care ar fi arătat clar ce s-a întâmplat acolo. Este nevoie de sisteme de monitorizare video pentru ca un comitet director al spitalului să poată controla, în mod obiectiv, calitatea actului medical. Camerele ce vor fi montate nu vor fi un fel de Big Brother, ci vor fi prietenoase cu cei care îşi fac treaba”, conchide deputatul USR Emanuel Ungureanu.