Răzvan Burleanu este supărat pe echipa națională. Președintele FRF îl perie pe selecționerul care l-a dezamăgit

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu (41 de ani), a declarat că în 2025 avea așteptări mari de la naționala de fotbal se putea mai mult, declarându-se supărat că România a încheiat preliminariile Cupei Mondiale 2026 abia pe locul al treilea în grupă, după Austria și Bosnia-Herțegovina.

„La nivel de primă reprezentativă am fi putut mai mult și anume o calificare directă, dar recunoaștem în același timp că Austria, chiar dacă am învins-o la București, a fost o echipă mai bună care a meritat să se califice direct”, a spus pentru agenția Agerpres președintele de la Casa Fotbalului, instalat în martie 2014.

Întrebat despre soarta selecționerului Mircea Lucescu, cel care a făcut campania în trecut pentru Ionuț Lupescu (57 de ani), băcăuanul a comentat: „Mircea Lucescu este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc și mondial. Are experiență, autoritate și o viziune clară. FRF susține stabilitatea și continuitatea, mai ales într-un context în care schimbările dese nu aduc performanță. Avem un dialog constant și deschis, iar în acest moment există toată susținerea din partea administrației FRF pentru proiectul început”.

Echipa națională a României a încheiat preliminariile Cupei Mondiale 2026 pe locul al treilea în Grupa H, după Austria și Bosnia-Herțegovina, dar urmată de Cipru și San Marino. Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare s-au calificat direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

Prima reprezentativă a înregistrat în partidele din Grupa H patru victorii, 5-1 cu San Marino (deplasare), 2-0 cu Cipru (acasă), 1-0 cu Austria (a), 7-1 cu San Marino; un rezultat de egalitate - 2-2 cu Cipru (d) - și trei înfrângeri, 0-1 cu Bosnia-Herțegovina (a), 1-2 cu Austria (d), 1-3 cu Bosnia-Herțegovina.

România, calificată prin intermediul Ligii Națiunilor, va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026. În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecționerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare și finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.

În singurele două partide amicale din acest an, echipa națională condusă de Mircea Lucescu a pierdut, scor 0-3, cu selecționata Canadei, și a câștigat, scor 2-1, cu Moldova, ambele la București.

SURSA: Agerpres