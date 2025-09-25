Un înalt ierarh al Bisericii Greco-Catolice a murit la 94 de ani. A fost hirotonit preot clandestin în 1964

Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 94 de ani.

"Cu regret şi durere în suflet, dar întăriţi de speranţă în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunţăm că Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureşan (...) a trecut la Domnul. Toţi cei care l-au cunoscut pe Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, episcopi, preoţi, persoane consacrate şi credincioşi, înalţă rugăciuni pentru odihna sufletului blândului slujitor al Domnului, cu credinţă în Mântuitorul nostru Isus Cristos, Cel Înviat a treia zi", a transmis Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, într-un comunicat de presă, scrie Agerpres.

Detaliile legate de funeraliile Cardinalului Lucian Mureşan vor fi comunicate ulterior.

Lucian Mureşan (1931-2025), cardinal şi arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, s-a născut la Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare. A urmat studii la Baia Mare şi Alba Iulia, însă, în perioada regimului comunist, a fost exmatriculat din Institutul Teologic Romano-Catolic şi a lucrat mai bine de trei decenii în cariera de piatră şi la Drumuri şi Poduri.

Hirotonit preot clandestin în 1964, a păstorit în ascuns comunităţile greco-catolice până la căderea comunismului, când a devenit episcop de Maramureş (1990). În 1994 a fost numit arhiepiscop de Alba Iulia şi Făgăraş şi mitropolit al Bisericii Greco-Catolice.

La 16 decembrie 2005, papa Benedict al XVI-lea l-a numit arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolica, odata cu ridicarea Bisericii Mitropolitane sui iuris la rangul de Biserica Arhiepiscopala Majoră. Întronizarea sa a avut loc la 30 aprilie 2006, la Blaj.

Papa Benedict al XVI-lea l-a numit cardinal la 18 februarie 2012. Membru de onoare al Academiei Române din acelaşi an, a primit în 2015 Ordinul Naţional 'Steaua României' în grad de Ofiţer.