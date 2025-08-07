search
Joi, 7 August 2025
A murit mama lui Brad Pitt. Cine a fost Etta Jane, care s-a stins la vârsta de 84 de ani

Publicat:

Mama actorului Brad Pitt, Etta Jane, a murit la 84 de ani. Femeia era pensionară, după ce a lucrat toată viața ca inspector școlar. În ultimii ani, devenise o față cunoscută publicului, chiar dacă nu făcea parte din lumea divertismentului, deoarece își însoțea adesea fiul pe covorul roșu, la diverse evenimente publice.

Brad și cea care i-a dat viață
Brad și cea care i-a dat viață

Vestea morții lui Jane Etta Pitt a fost difuzată de site-ul american TMZ, preluată de People și apoi confirmată de familie. Se pare că femeia a murit acum două zile. Locuia în Springfield, Missouri, și, pe lângă celebrul Brad, mai avea alți doi copii, Doug și Louie.

Cauza morții nu a fost dezvăluită. În ultimele zile, Brad Pitt, la fel ca multe alte vedete de la Hollywood, se afla în vacanță în Italia. A fost văzut în Golful Mondello, în Sicilia, la bordul unui iaht de lux, Black Pearl, care poate găzdui până la 12 oaspeți. Are 106,7 metri lungime și 15 metri lățime, iar chiria săptămânală este de aproximativ 1,2 milioane de euro.

Familia actorului
Familia actorului

Actorul nu a publicat încă un mesaj în memoria mamei sale, dar nepoata sa, Sydney, fiica lui Doug, a fost cea care i-a adus un omagiu în numele întregii familii. Pe Instagram, ea a scris: „Dulcea mea bunică, nu eram încă pregătiți să te vedem plecând, dar știind că ești în sfârșit liberă să cânți, să dansezi și să pictezi din nou, totul este mai ușor”.

Din anunț se poate înțelege că Jane Etta a fost în ultima perioadă imobilizată la pat. „Cei care au cunoscut-o știau că are o inimă mare. Îi păsa de toate și de toți, fără să pună vreodată întrebări. M-a învățat să pictez, să fiu puternică, să fiu bună, să găsesc bucurie în lucrurile mici”, a scris fata alături de un carusel de fotografii cu bunica ei.

Ea și-a amintit cum, în fiecare an, înainte de începerea școlii, organiza o zi pentru nepoții ei, în care aceștia puteau face orice își doreau: „A reușit să aibă grijă de toți cei 14 nepoți, fără să ne lipsească nimic. Nu existau limite la dragostea ei. Nu știu cum ne vom descurca fără tine”.

Jane era iubită de nepoate
Jane era iubită de nepoate

În iunie anul trecut, în timpul turneului promoțional pentru filmul F1, Brad Pitt, la un interviu televizat la Today Show cu Savannah Guthrie, și-a salutat mama, care urmărea emisiunea în fiecare dimineață: „Te iubesc, mamă”, a spus el, trimițând un sărut către cameră.

Potrivit TMZ, Jane Etta era liantul întregii familii Pitt și, cu doar cinci ani în urmă, organizase o reuniune cu întreaga familie. Brad și mama lui aveau o legătură specială, iar ea îl însoțea adesea.

Familia Pitt este cunoscută pentru angajamentul cazuri sociale. În 2009, cei trei copii ai lui Jane au donat un milion de dolari unui spital din Missouri, unde a fost deschisă o secție de pediatrie care poartă numele lui Jane Pitt. „Sunt foarte mândră de copiii mei”, a spus ea la vremea respectivă.

Vedete

