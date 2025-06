Brad Pitt, dezvăluiri despre lupta cu dependența de alcool: „Eram practic la pământ, în genunchi”

Celebrul actor Brad Pitt a vorbit recent despre experiența sa sa în procesul de recuperare și despre întâlnirile de la Alcoolicii Anonimi (AA).

„Eram practic la pământ, în genunchi. Eram foarte deschis. Încercam orice mi se propunea”, a spus Pitt despre prima sa participare la AA. „Era o perioadă deosebit de dificilă. Aveam nevoie de un restart. Aveam nevoie să mă trezesc la realitate în anumite domenii”, a adăugat actorul în cadrul unei apariții la emisiunea „Armchair Expert with Dax Shepard”.

Tot la AA l-a cunoscut și pe Shepard, care se afla și el în recuperare, potrivit CNN.

„Nu vii la AA pentru că totul merge fantastic”, a spus Shepard.

„Nu”, a răspuns Pitt. „De obicei, nu acesta este motivul pentru care vii.”

„Nu este clubul câștigătorilor”, a adăugat Shepard. „Trebuie să fii într-o situație disperată înainte să spui: «Da, o să mă duc să stau cu o gașcă de tipi și să vorbim despre emoții».”

Pitt a mărturisit anterior că s-a lăsat de băut după ce s-a despărțit de Angelina Jolie în 2016.

„Am dus lucrurile cât de departe am putut, așa că mi-am retras privilegiile de a bea”, a declarat Pitt pentru New York Times în 2019.

Actorul, care va juca rolul unui pilot de curse în „F1: The Movie”, i-a mărturisit lui Shepard că poate fi „un tip încăpățânat”.

În noul film, Pitt, în vârstă de 61 de ani, joacă rolul unui pilot, fost copil minune al curselor, care revine pe circuit la 30 de ani după ce a fost drumul său spre succes a fost întrerupt brusc de un accident.

„Publicul va fi uimit”, avertizează britanicul Lewis Hamilton, coproducătorul filmului, care l-a învățat pe actor să piloteze. .

„Imaginile sunt reale, viteza este reală. Simți cu adevărat viteza și, de asemenea, competiția dintre piloți. Este într-adevăr foarte realist. Am simțit cu adevărat că F1 i cinematografia s-au întâlnit”, a adăugat pilotul scuderiei Ferrari.