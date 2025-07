Brad Pitt a vorbit despre unul dintre momentele în care obiceiul său de a mânca în timpul filmărilor i-a forțat pe colegii săi să plece de pe platou.

Cunoscutul actor american și-a amintit, recent, într-un podcast de momentul în care problemele sale stomacale au făcut ca echipa de filmare să fugă din preajma sa. În ultimii ani, actorul și-a câștigat o reputație de a mânca în timpul filmelor sale, relatează NME.

Acesta a recunoscut că cel mai mult i-a plăcut să mănânce, pe platoul de filmare, o înghețată în filmul „Ocean`s Eleven”, și că a detestat cel mai mult momentul în care a mâncat mai multe farfurii de fasole.

Deși nu a dezvăluit despre ce film era vorba, a spus că era unul dintre proiectele sale mai vechi și că scena îl implica pe el filmând într-o cafenea mică, cu aproximativ 60 de membri ai echipei pe platou. Pentru scenă, el trebuia să mănânce o farfurie mare de fasole și șuncă, deoarece era prima masă pe care personajul său o lua după mai multe zile.

Pentru a obține cadrele potrivite, Brad Pitt a fost nevoit să mănânce acest fel de mai multe ori, iar la un moment dat i s-a făcut rău.

„Am mâncat toată farfuria de fasole”, a povestit el în podcastul „New Heights„. „După a doua dublă, am făcut același lucru. După a treia dublă, am făcut același lucru. După a patra dublă, am făcut același lucru. Ceva m-a lovit. Nu puteam face nimic. Eram blocat în scaun, iar natura și-a urmat cursul”, a adăugat el.

Deși, inițial, a crezut că a scăpat fără ca cineva să-și dea seama, apoi a observat că nimeni nu mai era în jurul său.

„Dintr-o dată ceva diabolic s-a abătut asupra echipei din întreaga cameră și au fugit din cafenea. Au fugit!”, mai spune actorul. „De atunci, mă controlez”, a adăugat el.

A fost ofertat de două echipe auto după prestația sa din filmul „F1”

Apariția lui Brad Pitt în podcastul „New Heights” a avut loc în contextul în care acesta sărbătorește, în prezent, lansarea celui mai recent film al său, „F1: The Movie”, care a ajuns în cinematografele din întreaga lume.

Brad Pitt a primit oferte din partea a două echipe automobilistice după performanțele sale din timpul turnării filmului, a dezvăluit regizorul acestei pelicule, Joseph Kosinski, într-un interviu acordat publicației franceze La Tribune Dimanche.

În timpul filmărilor pentru acest lungmetraj, cu un buget de 300 de milioane de dolari, Brad Pitt a beneficiat de sfaturile septuplului campion mondial de Formula 1 Lewis Hamilton. Pilotând mașini de Formula 2 „deghizate” în monoposturi de Formula 1, actorul și-a luat foarte în serios rolul și atins viteze maxime de aproape 300 km/h.

„A împins cu adevărat mașina la limită. Chiar dacă nu există vitezometru în mașinile de F1, după cum știți, s-a apropiat de 300 km/h. De când s-au terminat filmările, a primit chiar și două oferte de la echipe pentru a concura în clasa GT, la Le Mans și Daytona! Aceea este clasa la care a pilotat Paul Newman, iar el a început să concureze la 47 de ani”, a spus Kosinki.

Brad Pitt, în vârstă de 61 de ani, joacă rolul unui pilot, fost copil minune al curselor, care revine pe circuit la 30 de ani după ce drumul său spre succes a fost întrerupt brusc de un accident.

„Publicul va fi uimit”, a avertizat britanicul Lewis Hamilton, coproducătorul peliculei „F1: The Movie”. „Imaginile sunt reale, viteza este reală. Simți cu adevărat viteza și, de asemenea, competiția dintre piloți. Este într-adevăr foarte realist. Am simțit cu adevărat că F1 i cinematografia s-au întâlnit”, a adăugat pilotul scuderiei Ferrari.