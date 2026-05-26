Nadia Comăneci relansează costumul cu care a luat primul 10: câte vor fi scoase la vânzare. Un designer celebru și-a pus amprenta

Nadia Comăneci (64 de ani) se implică în evenimentele organizate cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obținută la Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal.

Pe rețelele de socializare, „Zeița” promovează costumul cu care a intrat în istorie. Vor fi disponibile doar 200 de bucăți. Replicile au fost realizate de designerul Cristian Moreau.

„Un semn către costumul iconic pe care l-am purtat acum 50 de ani — momentul în care a început totul. Am vrut să-l reimaginez prin acest nou design.

Doar 200 de bucăți, fiecare numerotat, într-o cutie de colecție plină de surprize.

Alătură-te listei de așteptare pentru a avea acces anticipat la pre-vânzarea din 31 mai”, a transmis fosta mare campioană pe Facebook.

„Anul Nadia” aduce la Onești, orașul natal al marii campioane, elite ale sportului românesc și internațional, care vor participa în perioada 29-31 mai la evenimente organizate în amintirea Olimpiadei de la Montreal.

„Pe parcursul celor trei zile, publicul va putea participa la competiții, ceremonii oficiale, conferințe de presă, momente festive și spectacole dedicate performanței sportive. Programul include Concursul Național și Concursul Internațional de Gimnastică 'Nadia Comăneci - Perfect 10', finalele pe aparate, ceremonia oficială de premiere, lansarea colecției de costume Nadia Comăneci realizată împreună cu celebrul designer Cristian Moreau, precum și parcurgerea traseului simbolic 'Drumul Perfecțiunii”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Prezentă la crosul de pe 6 iunie

Nadia va fi prezentă la ediția din acest an a Crosului Național Ziua Olimpică de la București, pentru a da oficial startul tuturor curselor, a anunțat, luni, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, prin intermediul site-ului oficial.

Alături de Nadia Comăneci, numeroși alți campioni olimpici ai României vor fi aproape de participanți pentru a-i inspira și a alerga alături de ei, precizează sursa citată.

Pe 6 iunie, la Piața Arcul de Triumf sunt așteptați toți iubitorii de sport pentru a participa la Crosul Național Ziua Olimpică organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, prin Academia Olimpică Română.

Dieta Nadia Comăneci: campioana bea bere, dar refuză un preparat adorat de români

Toți participanții vor primi medalii și tricouri 'Ziua Olimpică', iar ocupanții podiumului vor fi răsplătiți cu premii surpriză.

Nadia Comăneci va da primul start la ora 09:00, la Categoria 1 (6-8 ani - băieți), apoi vor urma grupele: 09:30 - Categoria 2 (6-8 ani - fete), 10:00 - Categoria 3 (9-11 ani - băieți), 10:30 - Categoria 4 (9-11 ani - fete), 11:30 - Categoria 5 (12-14 ani - băieți), 12:00 - Categoria 6 (12-14 ani - fete), 12:30 - Categoria 7 (15-19 ani - băieți și fete), 13:00 - Categoria 8 (+20 ani - băieți și fete).

Traseele de alergare au fost adaptate în funcție de vârstele participanților. Copii din categoriile de vârstă 6-8 ani și 9-11 ani vor alerga pe traseul: str. Alexandru Constantinescu - Piața Arcul de Triumf - B-dul Pavel D. Kiseleff - întoarcere în dreptul str. Uruguay.

Pentru categoriile 12-14 ani, 15-19 ani, +20 ani, traseul de alergare va fi str. Alexandru Constantinescu - Piața Arcul de Triumf - B-dul Pavel D. Kiseleff - întoarcere în dreptul str. Ion Mincu.

La Onești se ține Gala Campioanelor

Evenimentele vor culmina cu Gala Campioanelor, organizată pe Stadionul Carom din Onești, un simbol al sportului local care va fi inaugurat după lucrările de renovare realizate special pentru acest moment aniversar.

„Modernizarea stadionului reprezintă un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii sportive din municipiu și reconfirmarea statutul Oneștiului ca oraș al marilor campioni. În seara de 31 mai, Gala Campioanelor va reuni legende ale gimnasticii și mari campioni olimpici din multiple discipline sportive și va fi transmisă în direct de Televiziunea Română”, spus organizatorii.

Printre personalitățile care și-au confirmat prezența la Onești, alături de Nadia Comăneci, se numără Ecaterina Szabo, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Sandra Izbașa, Larisa Iordache, Andreea Răducan, Monica Roșu, Daniela Șofronie, Maria Olaru, Silvia Stroescu, Emilia Eberle, Teodora Ungureanu, Mariana Constantin, Georgeta Gabor, Gabriela Trușcă, Ana-Maria Brânză, Constantina Diță, Alina Dumitru, Mihaela Cambei, Doina Melinte, Livia Ponoran, Violeta Beclea-Szekely și Marius Urzică, împreună cu numeroase foste campioane și antrenori legendari care au scris istorie pentru sportul românesc.

„Oneștiul trăiește un moment istoric și emoționant. Pentru câteva zile, orașul care a oferit lumii primul 10 perfect devine locul în care generații de campioni se reunesc pentru a celebra performanța, inspirația și valorile sportului. Renovarea Stadionului Carom și organizarea Galei Campioanelor reprezintă un omagiu adus Nadiei Comăneci și tuturor celor care au contribuit la prestigiul sportului românesc. Este un eveniment al comunității, al excelenței și al respectului pentru istorie”, a declarat directoarea CSM Onești, Ingrid Istrate.

Evenimentul este organizat de CSM Onești, Agenția Națională pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Consiliul Județean Bacău și Primăria Municipiului Onești, în parteneriat cu Fundația Nadia Comăneci și TVR.