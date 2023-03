A murit actorul Robert Blake, cunoscut în rolul unui poliţist sub acoperire în serialul de televiziune „Baretta'

Actorul Robert Blake, care a apărut pe când era copil în seria de scurtmetraje ''Our Gang'' și a devenit cunoscut în rolul unui poliţist sub acoperire în serialul de televiziune din anii 1970 „Baretta'', a decedat la vârsta de 89 de ani, potrivit Reuters.

Robert Blake, cunoscut şi pentru rolul unui ucigaş psihopat în adaptarea din 1967 a romanului „In Cold Blood", scris de Truman Capote, a murit în reşedinţa sa din Los Angeles, înconjurat de familie, potrivit unui comunicat remis CBS, The Hollywood Reporter şi altor agenţii de ştiri de nepoata sa, Noreen Austin.

Conform Agerpres, actorul a fost acuzat în 2002 că şi-ar fi împuşcat mortal soţia, pe Bonnie Lee Bakley, cu care era căsătorit de mai puţin de un an, pentru a câştiga custodia fiicei lor, după ce ar fi încercat să angajeze alte persoane pentru a o ucide.

Robert Blake a fost achitat la finalul unui proces celebru care a durat trei luni, pe parcursul căruia Bonnie Lee Bakley a fost portretizată ca o escroacă aflată în căutarea unor vedete, proprietara unei afaceri matrimoniale prin corespondenţă şi care l-ar fi păcălit pe actor să se căsătorească cu ea după ce a rămas însărcinată. Robert Blake a susţinut că soţia lui a căzut victimă propriului trecut controversat şi că a fost împuşcată de un agresor necunoscut.

În noiembrie 2005, copiii lui Bonnie Lee Bakley au câştigat un proces civil pentru ucidere din culpă împotriva lui Robert Blake, iar instanţa le-a acordat despăgubiri în valoare de 30 de milioane de dolari. Actorul a pierdut recursul intentat împotriva acestei sentinţe, dar despăgubirile au fost reduse la 15 milioane de dolari.

Rolurile care i-au adus notorietatea

Robert Blake, născut în Nutley, New Jersey, cu numele Michael James Gubitosi, a intrat în industria divertismentului pe când era copil după ce s-a alăturat, împreună cu alţi doi fraţi, trupei de vodevil a părinţilor lor, denumită „The Three Little Hillbillies''. Ulterior, s-a mutat împreună cu familia sa în California.

La vârsta de doar opt ani, Blake a început să apară în rolul Mickey din seria de scurtmetraje „Our Gang'', cunoscută şi sub denumirea de „The Little Rascals'', în 1939. Ulterior, a interpretat personajul Little Beaver, un băieţel amerindian, în seria de filme western ''Red Ryder''.

Blake a lucrat constant în televiziune şi a apărut în filme precum ''Pork Chop Hill'', „The Purple Gang'' şi „Town Without Pity''.

A devenit cunoscut graţie rolului Perry Smith, unul dintre cei doi criminali care ucid patru membri ai aceleiaşi familii în ecranizarea semnată de Richard Brooks a romanului inspirat din fapte reale „In Cold Blood'', de Truman Capote.

A avut roluri principale în peliculele ''Glide in Blue'' şi ''Tell Them Willie Boy Is Here'', dar cel mai mare succes l-a înregistrat după ce l-a jucat pe detectivul Tony Baretta într-un serial ABC difuzat din 1975 până în 1978, rol care i-a adus un premiu Emmy în 1975 şi o altă nominalizare la acelaşi trofeu în 1977.

A fost nominalizat la premiile Emmy şi pentru rolul criminalului în serie din lungmetrajul de televiziune ''Judgment Day: The John List Story'' (1993) şi pentru rolul sindicalistului Jimmy Hoffa din ''Blood Feud'' (1983).

Ultimul rol din cinema al actorului Robert Blake a fost cel al "Omului Misterios" (''Mystery Man''), interpretat în filmul lui David Lynch din 1997 ''Lost Highway'', despre un bărbat care îşi ucide soţia.