Emmy 2022: „Succesiunea“ și „Squid Game“, marii câștigători. Glume despre regele Charles: „A fost o săptămână importantă pentru succesiuni“

Două seriale de succes au câștigat cele mai importante trofee la Gala Emmy 2022, desfășurată luni seara, la Los Angeles: producția HBO „Succesiunea/Succession“ și producția Netflix „Jocul Calamarului/Squid Game“.

HBO/HBO Max a câştigat 38 de premii Emmy în total, iar Netflix 26. „Succesiunea“ a fost votat Cel mai bun serial dramatic, categorie la care au mai concurat producțiile „Stranger Things“, „Squid Game“, „Stranger Things“, „Better Call Saul“, „Euphoria“, „Ozark“, „Severance“ și „Yellowjackets“.

Serialul sud-coreean „Squid Game“ a făcut istorie în competiţie: a fost primul serial într-o altă limbă decât engleză care a concurat la categoriile Cel mai bun serial dramatic și Cel mai bun actor principal (Dramă). De altfel, această din urmă categorie a fost câștigată de actorul Lee Jung-jae, din „Jocul calamarului“.

Serialul HBO „Succesiunea“, care a avut cele mai multe nominalizări, 25, este produs de Jesse Armstrong și a ajuns deja la seria a treia. Serialul urmărește povestea unei familii americane foarte bogate: o poveste cu intrigi, dramă, jocuri pentru putere, dezamăgiri și trădări, din care nu lipsesc umorul și sarcasmul.

„A fost o săptămână importantă pentru succesiuni“, a spus pe scenă creatorul serialului, Jesse Armstrong, făcând referire la moartea reginei Elisabeta II-a și înscăunarea regelui Charles al III-lea.

„Evident, un pic mai multe voturi pentru premiul nostru decât pentru Charles“, a glumit el, în continuare. „Suntem incredibil de recunoscători că aceasta este o onoare minunată. Este un efort de echipă“, a mai spus Jesse Armstrong.

Premiile Emmy 2022: lista principalilor nominalizați și câștigători

Serial - dramă: "Better Call Saul" (AMC), "Euphoria" (HBO), "Ozark" (Netflix), "Severance" (Apple TV+), "Squid Game" (Netflix), "Stranger Things" (Netflix), "Succession" (HBO) (câştigător), "Yellowjackets" (Showtime)

Serial - comedie: "Abbott Elementary", "Barry", "Curb Your Enthusiasm", "Hacks", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Only Murders in the Building", "Ted Lasso" (câştigător), "What We Do in the Shadows"

Miniserie: "Dopesick", "The Dropout", "Inventing Anna", "Pam & Tommy", "The White Lotus" (câştigător)

Actor în rol principal într-un serial-dramă: Brian Cox, "Succession", Lee Jung-jae, "Squid Game" (câştigător), Bob Odenkirk, "Better Call Saul", Adam Scott, "Severance", Jeremy Strong, "Succession"

Actriţă în rol principal într-un serial-dramă: Jodie Comer, "Killing Eve", Laura Linney, "Ozark", Melanie Lynskey, "Yellowjackets", Sandra Oh, "Killing Eve", Reese Witherspoon, "The Morning Show", Zendaya, "Euphoria" (câştigător)

Actor în rol secundar într-un serial-dramă: Nicholas Braun, "Succession", Billy Crudup, "The Morning Show", Kieran Culkin, "Succession", Park Hae-soo, "Squid Game", Matthew Macfadyen, "Succession" (câştigător), John Turturro, "Severance", Christopher Walken, "Severance", Oh Yeong-su, "Squid Game"

Actriţă în rol secundar într-un serial-dramă: Patricia Arquette, "Severance", Julia Garner, "Ozark" (câştigător), Jung Ho-yeon, "Squid Game", Christina Ricci, "Yellowjackets", Rhea Seehorn, "Better Call Saul", J. Smith-Cameron, "Succession", Sarah Snook, "Succession", Sydney Sweeney, "Euphoria"

Actor în rol principal într-un serial-comedie: Donald Glover, "Atlanta", Bill Hader, "Barry", Nicholas Hoult, "The Great", Steve Martin, "Only Murders in the Building", Martin Short, "Only Murders in the Building", Jason Sudeikis, "Ted Lasso" (câştigător)

Actriţă în rol principal într-un serial-comedie: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel", Quinta Brunson, "Abbott Elementary", Kaley Cuoco, "The Flight Attendant", Elle Fanning, "The Great", Issa Rae, "Insecure", Jean Smart, "Hacks" (câştigător)

Actor în rol secundar într-un serial-comedie: Anthony Carrigan, "Barry", Brett Goldstein, "Ted Lasso" (câştigător), Toheeb Jimoh, "Ted Lasso", Nick Mohammed, "Ted Lasso", Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel", Tyler James Williams, "Abbott Elementary", Henry Winkler, "Barry", Bowen Yang, "Saturday Night Live"

Actriţă în rol secundar într-un serial-comedie: Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel", Hannah Einbinder, "Hacks", Janelle James, "Abbott Elementary", Kate McKinnon, "Saturday Night Live", Sarah Niles, "Ted Lasso", Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary" (câştigător), Juno Temple, "Ted Lasso", Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

Actor în rol principal într-o miniserie sau într-un film de televiziune: Colin Firth, "The Staircase", Andrew Garfield, "Under the Banner of Heaven", Oscar Isaac, "Scenes from a Marriage", Michael Keaton, "Dopesick" (câştigător), Himesh Patel, "Station Eleven", Sebastian Stan, "Pam & Tommy"

Actor în rol secundar într-o miniserie sau film de televiziune: Murray Bartlett (“The White Lotus”) (câştigător), Jake Lacy (“The White Lotus”), Will Poulter (“Dopesick”), Seth Rogen (“Pam & Tommy”), Peter Sarsgaard (“Dopesick”), Michael Stuhlbarg (“Dopesick”), Steve Zahn (“The White Lotus”)

Actriţă în rol secundar într-o miniserie/ film de televiziune/ antologie: Connie Britton (“The White Lotus”), Jennifer Coolidge (“The White Lotus”) (câştigător), Alexandra Daddario (“The White Lotus”), Kaitlyn Dever (“Dopesick”), Natasha Rothwell (“The White Lotus”), Sydney Sweeney (“The White Lotus”), Mare Winningham (“Dopesick”)

Actriţă în rol principal într-o miniserie sau într-un film de televiziune: Toni Collette, "The Staircase", Julia Garner, "Inventing Anna", Lily James, "Pam & Tommy", Sarah Paulson, "Impeachment: American Crime Story", Margaret Qualley, "Maid", Amanda Seyfried, "The Dropout" (câştigător)