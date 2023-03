Ion Caramitru ar fi împlinit 81 de ani. Actorul român, în topul celor mai buni interpreţi ai lui „Hamlet” din lume VIDEO

Ion Caramitru va rămâne de-a lungul întregii sale cariere în strânsă legătură cu versurile lui Mihai Eminescu, fiind un actor neîntrecut în a recita versurile marelui poet. Astăzi se împlinesc 81 de ani de la nașterea actorului care s-a stins în urmă cu 2 ani.

Shakespeare a fost cel de-al doilea scriitor care i-a marcat cariera actorului Ion Caramitru, acesta fiind un bun cunoscător al textelor shakespeariene.

Mai mult de atât, în numărul din februarie 2006, săptămânalul englez The Times îl vă include pe actorul roman în topul 10 al celor mai buni interpreţi ai lui Hamlet din lume. Interpretarea din anul 1985 a personajului Hamlet din spectacolul în regia lui Alexandru Tocilescu a fost pentru Ion Caramitru un moment de vârf al carierei sale. În acea perioada, angajat la Teatrul Bulandra, actorul a avut ocazia să colaboreze cu regizori celebri, precum: Liviu Ciulei, Andrei Şerban, Catalina Buzoianu, Alexandru Tocilescu, Silviu Purcărete.

Iată ce spunea actorul despre acest rol genial:

"Puțini actori se pot plânge că Hamlet nu le dă pace, că-i terorizează, că le măsoară energia, că-i face să fie atenți pe unde calcă. Personal, sunt terorizat de faptul că acest personaj nu mă lasă să evadez din perimetrul unei capodopere căreia nu i s-a dovedit încă perisabilitatea. M-am apropiat de Hamlet în anul II de facultate, la 20 de ani, când am spus, în clasă, cu voce tare, replicile unor scene din cele 5 acte consacrate. În anul III, am declamat, tot în clasă, un act întreg, pentru ca în anul IV, să-mi dau licența cu un spectacol ”Hamlet” studențesc. Exact 20 de ani mai târziu, la Teatrul Bulandra, un celebru regizor englez, Richard Eyre, urma să monteze ”Hamlet” cu o distribuție remarcabilă. N-a fost sa fie", spunea îndrăgitul actor în urmă cu mai mulți ani.

„Înainte de a intra în scenă, am intrat în panică"

Acest spectacol a trecut foarte bine graniţa spre Occident înainte de 1989. Alexandru Tocilescu povestea că, după decembrie '89, Hamlet era descifrat în alte sensuri decât fusese el făcut, atât de către publicul român, cât şi de cel străin.

Aţi simţit o diferenţă de receptare, v-aţi raportat altfel la public şi la rol?, a fost întrebat marele actor într-un interviu pentru Adevărul, în 2016.

"Am trăit un sentiment teribil, chiar distrugător, până la un punct. Imediat după momentul '89, eram undeva pe la începutul lui ianuarie '90, când am făcut nişte repetiţii pentru spectacolul care urma să se joace, iar seara, în cabină, înainte de a intra în scenă, am intrat în panică pentru că nu ştiam ce trebuie să mai joc. Spectacolul avea o conotaţie foarte puternică împotriva sistemului, era gândit cu totul anti-sistem. Ce putea să fie mai trist şi mai relevant decât destinul unui tânăr care trăia într-o lume închisă, militarizată, o lume a crimei şi a terorii? Acesta era Hamlet-ul pe care-l jucam noi. De altfel, piesa aceasta, indiferent în ce ţară s-a jucat, dacă spaţiul acela era umbrit de tiranie, întotdeauna a avut un impact social mare. În seara spectacolului mi-am dat seama că lumea se schimbase, trăiam în libertate. Sau aşa credeam noi!, spunea actorul.

De asemenea, Ion Caramitru a vorbit și despre emoțiile pe care le-a avut imediat după 1989, când a trebuit să interpreteze același rol, dar în alte condiții.

"Nu ştiam ce urmează să joc în seara aceea şi ce trebuie să le transmit oamenilor. Sentimentul acela de panică nu l-am mai trăit niciodată înaintea unui spectacol. Ce putea să mai spună publicului de acum acel Hamlet? M-am îngrozit, îmi venea să fug pentru că aveam senzaţia că va trebui să mimez lucruri pe care înainte le jucam organic, le trăiam. Singura scăpare era să mă las în voia textului, ceea ce am şi făcut. Mi-am propus să spun textul şi să văd ce se întâmplă. Încet, încet s-a instalat în mine un alt tip de revelaţie, pentru că am înţeles că textul acesta trăia prin el însuşi. Dacă ar trebui să dau o definiţie a ceea ce am trăit atunci, ar suna cam aşa: până în 1989, eu îl jucam pe Hamlet, după aceea, Hamlet m-a jucat pe mine", povestea actorul.



Roluri memorabile

Actorul Ion Horia Leonida Caramitru s-a născut în Bucureşti, la 9 martie 1942.A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" Bucureşti (1964), clasa profesor Beate Fredanov, conform cinemagia.ro

A debutat în 1964 pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, în piesa "Eminescu", de Mircea Ştefănescu, regia Sică Alexandrescu. Actor şi regizor al Teatrului "Lucia Sturdza Bulandra" (din 1965), fiind, în perioada 1990-1993, şi director general al acestui teatru. A interpretat peste 60 de roluri în piese de Shakespeare, Cehov, Pirandello, Buchner, Bernard Shaw, Alfred de Musset, Süto Andras, Rolf Hochhuth şi alţii. A colaborat cu mari regizori ai scenei româneşti, precum Sică Alexandrescu, Moni Ghelerter, Liviu Ciulei, Vlad Mugur, Andrei Şerban, Radu Penciulescu, Alexandru Tocilescu, Cătălina Buzoianu.

A debutat ]n 1964

A debutat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti în 1964 în piesa „Eminescu“, scrisă de Mircea Ştefănescu. Va juca, apoi, într-o lungă listă de spectacole, mai ales la Teatrul Naţional, la Teatrul Sturdza Bulandra şi la Teatrul Odeon: Tennessee Williams, Shakespeare, Sorescu, Goldoni, Sofocle şi Gorki, alături de piesele multor altor dramaturgi, care îl vor consacra rapid drept o figură proeminentă a teatrului românesc.

De regie, prima pasiune artistică a adolescenţei, se va ocupa mai ales după Revoluţie, montând atât în ţară, cât şi în străinătate piese precum „Angajare de Clovn“, de Matei Vişniec, „Anonimul veneţian“, de Giuseppe Berto şi foarte populara piesă „Dineu cu proşti“, de Francis Veber, în care a şi jucat mult timp alături de Horaţiu Mălăele şi Radu Beligan. Din rolurile jucate în filme, Ion Caramitru rămâne emblematic pentru personajul Socrate din seria „Liceenii“, dar celebritatea de care se va bucura în rândul mai multor generaţii pentru acel rol nu ar trebui să umbrească alte realizări importante pe marile ecrane.

Proaspăt absolvent al facultăţii de actorie, Ion Caramitru a jucat în 1956 în „Pădurea spânzuraţilor“, filmul premiat la Cannes al regizorului Liviu Ciulei. În 1978 a jucat în „Iarba verde de acasă“, film regizat de Stere Gulea, iar după 1989 se va regăsi în distribuţia unor filme internaţionale precum „Kafka“ (1991), regizat de Steven Soderbergh, „Mission: Impossible“ (1996), unde a jucat alături de Tom Cruise în regia lui Brian de Palma, şi „Amen“, filmul din 2002 regizat de Costa Gavras, în care Ion Caramitru a jucat rolul Contelui Fontana, alături de Marcel Iureş.