Tensiune și emoții la Asia Express. Concurenții au trecut prin cele mai grele etape de până acum în Coreea de Sud

La Asia Express – Drumul Eroilor 2025 a început etapa semifinală a competiției, una dintre cele mai așteptate și dificile din acest sezon. Irina Fodor a anunțat miza uriașă: biletul de aur care le poate garanta finala. În această etapă nu mai există imunități, iar echipele trebuie să lupte din răsputeri pentru a aduna cartonașele cu eroi locali, care le pot asigura un loc în finală.

Concurenții au trecut prin una dintre cele mai intense probe de până acum, fiind nevoiți să parcurgă misiunile singuri, fără sprijinul partenerului de echipă. A fost o provocare care i-a pus la încercare atât fizic, cât și emoțional.

Ștefan și Alex au reușit performanța de a se reuni primii, la doar câteva minute distanță de celelalte echipe, câștigând cartonașele cu eroi. În plus, ediția a adus și cea mai grea degustare din istoria Asia Express.

Drumul Eroilor a prins o nouă formă în Coreea de Sud, iar tensiunea competiției a atins cote maxime. Marți seară, de la ora 20:30, la Antena 1, continuă aventura cu al doilea episod al etapei din Coreea – o ediție plină de emoție, strategie și descoperiri culturale.

Pentru prima dată în acest sezon, echipele se despart în cadrul momentului de „split”: unul dintre parteneri rămâne pentru a participa la jocuri care pot influența cursa, în timp ce celălalt pornește singur în căutarea cartonașelor cu eroi locali.

Câștigurile sau eșecurile fiecăruia se vor transforma în avantaje sau dezavantaje pentru partener, transformând această etapă într-una dintre cele mai strategice și imprevizibile din întreaga competiție.

Concurenții au ocazia să exploreze locuri spectaculoase din Coreea de Sud și să descopere o cultură profundă, bazată pe respect, disciplină și echilibru. Prima misiune are loc într-un sat tradițional, unde trebuie să comunice cu localnicii doar prin gesturi, fără cuvinte, în timp ce un clopoțel prins de rucsac le testează răbdarea: orice sunet îi obligă să se oprească un minut.

Aventura continuă la cafeneaua Evanhada din Gyeongju, unde concurenții învață regulile stricte ale etichetei coreene și arta preparării dulciurilor tradiționale Sipwon Ppang, pe care ulterior trebuie să le vândă localnicilor. În funcție de rezultatele obținute, fiecare primește eroi-recompense care vor cântări decisiv în clasamentul general.

Ziua se încheie la Templul Bulguksa, unde concurenții construiesc propriul Doltap, turnul tradițional din pietre, simbol al echilibrului și răbdării. Numărul de pietre depinde de performanța partenerilor lor.