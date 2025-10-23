Video Asia Express 2025. Karmen și Olga au aflat dacă pleacă sau nu acasă. „Dacă e verde, e bine... dacă nu, aia e”

Miercuri, 22 octombrie, s-a difuzat al 28-lea episod al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor. O echipă, care a ajuns ultima la Irina Fodor, a scăpat de eliminare.

În emisiunea de ieri, după proba de la băile de nămol, echipele au fost nevoite să găsească rapid o mașină la autostop și să ajungă la următorul punct de control, unde îi aștepta o nouă provocare: prepararea celebrei cafele vietnameze cu ou, potrivit Antena 1, postul TV unde se difuzează Asia Express.

La careu, echipele erau așteptate de Irina Fodor și de cei care nu au participat la cursă (Emil și Alejandro, dar și Anda Adam și Joseph).

Primii care au ajuns au fost Dan Alexa și Gabi Tamaș, fiind urmați de Alexandru Ion și Ștefan Floroaică.

„A fost foarte mișto, peisaje superbe, băi de nămol... experiența asta a fost una dintre cele mai tari! Scufundările mi-au plăcut cel mai mult”, a spus Dan, vizibil entuziasmat.

Ultimele care au sosit au fost Karmen Simionescu și Olga Barcari, care au sosit ultimele la Irina Fodor.

După ce i-a felicitat pe toți pentru efortul depus, Irina Fodor a anunțat că urmează momentul decisiv: deschiderea cutiei care conține medalia ce stabilește dacă echipa de pe ultimul loc rămâne în competiție sau pleacă acasă.

„Sunt bine, dar nu vreau să plâng înainte”, a spus Olga, încercând să-și stăpânească emoțiile. „Dacă e verde, e bine... dacă nu, aia e”, a completat Karmen, cu voce tremurată.

Irina le-a oferit cheia și le-a dat voie să deschidă cutia. După câteva secunde de suspans, Olga a exclamat cu bucurie: „O să ne mai chinuim un pic... e verde! Nu plecăm acasă!”