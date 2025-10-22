După ce a dat de pământ cu rivalii din fotbal, Florin Prunea își arată mușchii într-un show la Pro TV. Cât va câștiga fostul portar

Intrat puternic pe rețele de socializare, realizator de podcast și invitat ca analist TV la Digi Sport, Florin Prunea (57 de ani), component al Generației de Aur, continuă să facă valuri, dar nu ca oficial în fotbal, unde nu mai deține de mult funcții, ci în calitate de showman.

Fostul oficial al FRF va concura în „Desafio”, show-ul cu care Pro TV înlocuiește Survivor, mutat la Antena 1, în grila de emisiuni. În 2026, Pro TV va difuza o emisiune proaspătă, pe care o descrie drept „o competiție complexă, desfășurată în mijlocul naturii, unde concurenții vor fi testați fizic, psihic și emoțional”.

Emisiunea va fi intitulată „Desafio Aventura”, iar filmările vor avea loc în Thailanda, cu Daniel Pavel gazdă. „Domnul Dan” este cel care a prezentat Survivor.

Șefii de la Pro ar fi bătut palma cu Florin Prunea, conform liberatatea.ro, care va primi un onorariu de bază de 7.000 de euro. În plus, pentru fiecare săptămână pe care o va petrece în Thailandam acesta va fi remunerat suplimentar.

Postul din Pache Protopopescu a dezvăluit că vor fi 3 echipe de concurenți (Norocoșii, Luptătorii și Visătorii) și promite că acest format „aduce o serie de elemente inovatoare, care îl diferențiază de orice alt program de gen difuzat până acum la televiziunea românească”. Echipa care va câștiga competiția va fi recompensată cu un cec de 150.000 de euro.

Prunea este și observator UEFA, iar ca și analist a emis mai multe opinii controversate despre diverse personalități din fotbal. Pe antrenorul german Jurgen Klopp l-a numit „baracă”!