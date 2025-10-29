Video Suma uriașă pe care a dat-o fosta vedetă TV Rocsana Marcu pe un câine: „M-a întrebat cineva cât a fost și i-am zis: «avansul de la o garsonieră!»”

Fosta vedetă de televiziune Rocsana Marcu și-a cumpărat recent un câine, despre care spune că a costat cât „avansul de la o garsonieră”. Câinele este rasa Fluffy Frenchie, iar prețul poate porni de la câteva mii de euro.

„E crimă acest maimuțoi. Este un cățel rar, unic. L-am așteptat mult și am trecut și prin multe aventuri să mi-l aducă. A fost o grămadă de bani, a ajuns la 20.000 de euro. M-a întrebat cineva cât a fost și i-am zis: «avansul de la o garsonieră!»”, a spus Rocsana Marcu pentru Click.ro.

„Este o rasă rară, se numește Fluffy Frenchie, de fapt sunt Frenchie dar culoarea asta e foarte greu de găsit, cu astfel de ochi. Am fost cu el aici în Dubai, la noi în cartier sunt toate vilele decorate de Halloween. I-au luat fetele costum de Halloween, cu cuțit în mână, îi place să se îmbrace în costume, a speriat tot cartierul. E îmbrăcat toată ziua în costume. Îl cheamă Bruleé, zici că e om, se uită la tine de zici că vorbește cu tine! Suntem leșinate după el. Din America l-am luat, e bebe, are 7 luni, suntem topite, și eu și fetele. Este senzațional”, a mai spus blonda.

În SUA, intervalul mediu de preț pentru un cățeluș Fluffy French Bulldog este de obicei între 5.000 și 15.000 de dolari.

Bulldogii Fluffy Frenchie nu sunt niște buldogi francezi obișnuiți. Blana lor cu păr lung este rezultatul unei gene recesive, ceea ce înseamnă că ambii părinți trebuie să poarte gena pentru ca un cățeluș să se nască cu această trăsătură unică. Această raritate este unul dintre principalele motive pentru care sunt atât de scumpi.

De ceva vreme, Rocsana Marcu a plecat din țară și activează în domeniul imobiliar, în Dubai.