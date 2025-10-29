search
Anda Adam condamnă „bisericuțele" din „Asia Express" și se plânge că s-a îmbolnăvit în timpul filmărilor: „Am făcut enterocolită, nu s-a dat asta pe post"

Publicat:

Anda Adam a dezvăluit câteva amănunte despre participarea sa și a soțului în emisiunea „Asia Express”. Artista a mărturisit în podcastul lui Bursucu că a avut probleme de sănătate pe parcursul filmărilor.

Vedeta a povestit că ea și soțul său, Joseph, voiau să plece în luna de miere când au fost contactați de echipa Asia Express, cu propunerea de a participa la emisiune și, în cele din urmă, au acceptat.

„De aici, chestia asta că am tot făcut noi caterincă în emisiune, că suntem în luna de miere, pentru că noi trebuia să mergem în luna de miere”, a relatat Anda Adam la „Un PODCAST mișto”.

„Noi eram singura echipă rămasă pe dinafară”

Anda Adam a mărturisit că a observat, încă de la începutul filmărilor, că între concurenți s-au format „niște bisericuțe”.

„Bisericuțele erau făcute, iar noi eram singura echipă rămasă pe dinafară. Gen, varianta ușoară de votat pentru eliminare”, a povestit Anda Adam.

Cântăreața a mai povestit că, „pe spiritul competițional, au apărut tot felul de înțepături.

Vedeta lămurit ce a vrut să spună cu afirmația care a făcut valuri, potrivit căreia este „cea mai vedetă” dintre concurenți.

„A fost o fază pe care am discutat-o în particular cu producția (...). Am zis: «Pentru noi totul trebuie să fie mereu mult mai greu, cu probleme. Oare vreți să ne ducem acasă mai repede? Că putem să pierdem și să ne ducem acasă». De aici a pornit fraza aia. Din câte știu eu, sunt artistul cu cea mai mare expunere. Sunt cea mai veche în industrie. Asta a fost discuția”, 

Anda Adam și soțul său, la Asia Express. FOTO Anda Adam/ Asia Express
Anda Adam și soțul său, la Asia Express. FOTO Anda Adam/ Asia Express

Pe lângă toatea aceste provocări, artista spune că s-a confrunta și cu probleme de sănătate. 

„La trei zile după ce am ajuns la Asia Express, am făcut enterocolită, instant. Nu s-a dat asta pe post.(....) Eu mă știu mai sensibilă cu stomacul. Și aici, acasă. Mai fac câte o enterocolită. Am plecat cu niște probiotice foarte puternice, niște enzime. Voiam să mă protejez. (…) Mie mi-a fost foarte rău, nu s-a dat. Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post. După aia mi-a fost frică să mă mai ating de orice. Apoi pui imagini în care eu mănânc un burger. Dar tu știi câte zile eu nu am mâncat nimic?”, a povestit Anda Adam.


