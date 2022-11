„Te cunosc de undeva!“: și-au pus sufletul „pe tavă“ și au câștigat a 12-a gală VIDEO

Fără costume extravagante, fără coregrafie, doar cu vocile și cu o piesă emoționantă, Emilian și Wrs au creat un moment special și au câștigat ediția de sâmbătă seara a show-ului de la Antena 1.

Cu o transformare în Sam Smith, cu piesa „I’m Not the Only One“, cei doi concurenți au mizat pe emoție și sinceritate, iar asta s-a văzut pe scenă. Emilian și Wrs au reușit să atingă coarda sensibilă a membrilor juriului, dar și a colegilor de la canapea și au ajuns în fruntea clasamentului, la cea de-a 12-a ediție „Te cunosc de undeva!“.

Cu toate acestea, a fost o ediție disputată și scorul a fost strâns. Rona Hartner și Johny Romano au avut și ei un moment foarte bun, cu o transformare în Joe Cocker („Unchain My Heart“). Dar Emilian și Wrs și-au adjudecat victoria, în cele din urmă, la doar un punct diferență.

Aceasta este cea de-a doua gală câștigată de cuplul Emilian şi Wrs. Ei au învins și la prima ediție din acest sezon al show-ului, cu o transformare spectaculoasă în Freddie Mercury.

În acest moment, în show sunt patru echipe cu câte două gale câștigate. Dacă una dintre ele va câștiga și ediția de sâmbăta viitoare, va intra direct în finală, a anunțat Pepe.

Show-ul transformărilor a adus o premieră absolută în acest sezon: fiecare membru al juriului poate acorda, o singură dată pe sezon, un bonus de 100 de puncte unui cuplu de artiști. Acest bonus acordat de membrii juriului poate produce schimbări drastice în clasament și poate influența întregul concurs.

Cele opt cupluri de artiști care intră în jocul transformărilor la „Te cunosc de undeva!“, în fiecare sâmbătă seara, sunt: Connect-R și Shift, Feli și Nicolai Tand, Jo și Liviu Teodorescu, Eliza și Cosmin Natanticu, Emilian și WRS, Rona Hartner și Johny Romano, Sore și Emma de la ZU şi Emi și Cuza.