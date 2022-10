„Te cunosc de undeva!“. Feli și Nicolai Tand, ajutați de Temișan să câștige, deși nu au avut cea mai bună transformare

Deși nu au strâns cele mai multe puncte de la juriu, Feli și Nicolai Tand l-au convins pe Aurelian Temișan că merită primul loc în cea de-a șasea ediție a show-ului de la Antena 1.

Feli și Nicolai Tand s-au transformat, pe scenă, în The Blues Brothers și au interpretat piesa „Everybody Needs Somebody to Love“. Nu au primit cele mai mari note nici de la juriu, nici de la ceilalți concurenți, dar, cu toate acestea, au câștigat gala.

Regula nou introdusă în acest sezon, bonusul de 100 de puncte, a schimbat total clasamentul. Aurelian Temișan, care notează show-ul per total, a decis că energia, dansul și întregul moment al celor doi merită primul loc în cea de-a șasea ediție și le-a acordat 100 de puncte.

„Știu că e râvnit, e foarte râvnit. Știu că nu mai am ocazia până la finalul sezonului să îl acord, deși poate îmi doresc să îl mai acord. Aceste 100 de puncte le acord pentru că am senzația că cei care le vor primi au făcut mai mult decât tot ceea ce puteam eu să sper că pot face. Poate în următoarele emisiuni vor fi și mai buni decât în seara asta, poate îi vor mobiliza și îi vor face să dea mai mult, dar în seara asta 100 de puncte pleacă direct la Nicolai Tand și Feli“, a spus Aurelian Temișan, potrivit Antena 1.

„Te cunosc de undeva!“, o „nebunie frumoasă“ pentru Nicolai Tand

Nicolai Tand, care, deși a acceptat provocarea de a participa la show-ul transformărilor, a fost foarte surprins de bonusul primit. De altfel, la începutul acestui sezon el mărturisea: „Pentru mine este o nebunie frumoasă acest proiect, pentru că nu știu să cânt foarte bine, însă mi-am propus ca la încheierea filmărilor să fac asta mai bine. Voi încerca să fiu mai relaxat, însă nu promit că voi și reuși. Începutul este mai greu, pentru că totul este nou: am de învățat strofe întregi, lucru pe care nu l-am mai făcut de la școală, apoi trebuie să intru în pielea personajului și apoi să cânt. Am mare noroc cu Feli, coechipiera mea, care mă ajută cu sfaturi şi îmi dă şi liniştea de care am nevoie pentru a mă concentra“.

Show-ul transformărilor a adus o premieră absolută în acest sezon: fiecare membru al juriului poate acorda, o singură dată pe sezon, un bonus de 100 de puncte unui cuplu de artiști. Acest bonus acordat de membrii juriului poate produce schimbări drastice în clasament și poate influența întregul concurs.

Cele opt cupluri de artiști care intră în jocul transformărilor la „Te cunosc de undeva!“, în fiecare sâmbătă seara, sunt: Connect-R și Shift, Feli și Nicolai Tand, Jo și Liviu Teodorescu, Eliza și Cosmin Natanticu, Emilian și WRS, Rona Hartner și Johny Romano, Sore și Emma de la ZU şi Emi și Cuza.