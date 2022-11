„Te cunosc de undeva!“. Transformare fabuloasă în doi artiști uriași ai românilor: „Am uitat să mai respir“

Cea mai nouă gală a show-ului transformărilor, difuzată sâmbătă seara, la Antena 1, le-a adus lui Jo şi Liviu Teodorescu o provocare de zile mari.

Cei doi vor trece printr-o transformare de excepție și vor întruchipa două mari voci ale muzicii româneşti: Aura Urziceanu şi Aurelian Andreescu. Încă de la repetiţii, cei doi au dezvăluit că, pe lângă dificultăţile de la canto, vor avea de luptat şi cu propriile emoţii pe scena show-ului.

„Cred că piesa pe care o avem în această ediţie este cea mai grea piesă pe care am avut-o de cântat aici la «Te cunosc de undeva!», cel puţin până acum!“, a dezvăluit Jo.

„Clar! Trebuie să fim doar un canal prin care să curgă emoţia“, a spus Liviu, care a mărturisit că se teme foarte tare de acest moment: „Eu nu o să pot să cânt, pentru că o să am un nod în gât. Este prea frumoasă această piesă şi acest artist, Aurelian Andreescu. Mi-a plăcut dintotdeauna şi tot timpul am simţit că am o legătură cu el. Este un moment de-a dreptul copleşitor, deşi este momentul pentru care m-am bucurat cel mai mult la ruletă“, a adăugat el.

Momentul lor pe scenă va fi cu-adevărat copleşitor nu doar pentru cei doi artişti, ci și pentru membrii juriului şi prezentatori, care îi vor aplauda cu ochii în lacrimi la finalul prestaţiei lor. „Am uitat să mai respir! Mi-au dat lacrimile“, a exlamat Ozana Barabancea.

Transformarea celor doi, dar şi momentele spectaculoase ale celorlalţi concurenţi vor putea fi urmărite sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1.

Cele opt cupluri de artiști care intră în jocul transformărilor în cel de-al 18-lea sezon al show-ului „Te cunosc de undeva“ sunt: Connect-R și Shift, Feli și Nicolai Tand, Jo și Liviu Teodorescu, Eliza și Cosmin Natanticu, Emilian și WRS, Rona Hartner și Johny Romano, Sore și Emma de la ZU şi Emi și Cuza.