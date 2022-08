Aleksandras Cesnavicius, CEO Pro TV, despre incidentul Florin Salam, strategia de selecție a show-urilor, război și pericolele din piață

Directorul general al Pro TV a vorbit într-un interviu exlcusiv pentru „Adevărul“ despre business-ul pe care îl conduce, explicând că succesul este ca „un maraton“, iar un „mic incident“ nu poate afecta credibilitatea brandului.

Pro TV a rămas televiziunea numărul 1 în România și în 2021. Care este strategia pentru acest an?

Primele opt luni ale lui 2022 au fost foarte bune. Cred că este o recunoaștere a faptului că am adus publicului atât informație, cât și entertainment bine-făcute, de la începutul anului și până acum. Și pentru această toamnă ne-am pregătit foarte bine, iar cuvintele-cheie sunt diversitate și calitate.

Care sunt așteptările dumneavoastră personale pentru această toamnă și pentru începutul anului viitor?

Anul acesta vom continua să întărim poziția Pro TV ca lider de piață. Noi privim afacerea noastră ca pe un maraton. Nu țintim succese de un sezon, vrem să fim acea entitate media de la care telespectatorii știu la ce să se aștepte și, totodată, vrem să fim un partener de încredere pentru partenerii noștri. Așa că stabilitatea și menținerea la acest nivel sunt scopul nostru.

Este, totuși o afacere. Ați luat în considerare și cel mai rău scenariu, în care Pro TV pierde locul 1?

Am trecut prin unele crize, de-a lungul anilor. De obicei, vin din exterior așa că nu sunt îngrijorat de surprizele care ar putea veni din interiorul industriei, din partea competitorilor. Cu acestea suntem familiarizați și avem metode pentru a echilibra lucrurile. E o competiție firească. Ceea ce ar putea să disturbe piața media este o schimbare economică majoră și atunci trebuie să te adaptezi. Cum s-a întâmplat cu piața de publicitate în 2020, în timpul pandemiei, când am simțit și noi lucrurile acestea. Dar, având expriența de lider de piață, ai și abilitatea de a lua decizii la momentul potrivit, astfel încât să-ți protejezi afacerea.

Deci, dacă asta s-ar întâmpla să pierdeți locul 1, totuși, nu ar fi din cauza posturilor concurente, ci dintr-o cauză externă.

Da.

Pandemia a fost o astfel de cauză externă, ar putea fi și războiul din Ucraina?

Nu cred că există riscul ca acest război să se răspândească în restul Europei. Cred că este mai mult vorba despre ceea ce simt oamenii: dacă se simt în siguranță sau nu. Încrederea lor este cheia. Dacă ei se simt în siguranță și continuă să ia decizii de cumpărare, atunci lucrurile vor merge bine și pentru afaceri. Dar, până acum, cred că România a trecut foarte bine peste șocul inițial, media a înțeles să separe emoțiile de fapt, este stabilitate, iar asta protejează întreaga piață.

Care sunt punctele forte ale postului în această toamnă? Sunt și semnale de alarmă?

Nu cred că avem vreun semnal de alarmă. Evident, în nicio afacere nu există numai lucruri bune. Avem și noi lucruri pe care trebuie să le rezolvăm, dar nu le-aș numi semnale de alarmă. În ceea ce privește punctele forte pentru acest sezon, pot spune că avem diversitate. Avem încă show-urile de studio, dar, după pandemie, am văzut dorința oamenilor de a sta cât mai mult afară, de a fi cât mai mult afară. Așa că am adaptat grila și prin prisma acestui aspect lansăm show-ul „Sunt celebru... Scoate-mă de-aici!“, cu peisaje exotice din Republica Dominicană. De asemenea, un plus îl reprezintă noul serial „Clanul“, de la care avem așteptări mari.

De ce s-a reluat „Sunt celebru... Scoate-mă de-aici!“ după o pauză atât de lungă, de șapte ani?

Prima dată a fost filmat într-un loc complet diferit (Africa de Sud – n.r.), cu un set-up diferit, într-o perioadă diferită (la începutul anului). A fost un proiect foarte greu de realizat, așa că nu prea avea sens să ne grăbim să-l repetăm. Acum, că am văzut că gusturile publicului s-au schimbat și publicul e atras de peisaje exotice, celebrități în situații inedite sau extreme, ne-am gândit că merită să readucem acest show filmat într-un loc nou, cu o abordare nouă.

De ce nu a continuat „Survivor“? E pe același tipar...

Ne protejăm toate producțiile, nu vrem să le „epuizăm“. „Survivor“ e un produs care se va întoarce pe TV, fără îndoială. Suntem foarte fericiți că „Survivor“ a revenit la Pro TV.

A atins obiectivele propuse: audiențe, încasări?

Da, da. Și nu numai asta, dar am acumulat și mai multă experiență și știm ce să îmbunătățim la sezonul următor. Dar strategia noastră este să alternăm show-urile, să nu oferim publicului același produs, în mod repetat, pentru ca publicul să nu se plictisească și produsul să nu se „epuizeze“.

În ultimul an, v-ați axat pe conținutul digital, pentru a atrage un public mai tânăr.

Ne concentrăm atât pe publicul de TV, cât și pe cel din online. Încercăm să atragem și un public nou, care nu este atașat de televiziunea standard și încercăm să aducem produsele noastre către ei, prin platforma Voyo. Am făcut câteva mișcări în acest sens, în ultimul an. Spre exemplu, le-am oferit telespectatorilor posibilitatea să vadă show-uri precum „Survivor“ înainte să apară la TV. Oamenii au apreciat și s-au abonat. În această toamnă, facem încă un pas în față: vom aplica această strategie tuturor programelor de entertainment, dar nu și știrilor, evident. Cred că asta va face emisiunile noastre mult mai atractive pentru cei care nu vor să depindă de un orar fix pentru a urmări show-urile preferate.

Știrea despre moartea lui Florin Salam a afectat credibilitatea brandului?

Este vorba doar de un incident. Trustul produce mii de știri pe an. Așa că, da, atunci când se întâmplă greșeli de genul acesta, sunt foarte vizibile și generează reacții, ceea ce e de înțeles. Dar, dacă ne uităm la știrile noastre, vedem că sunt caracterizate prin consistență și credibilitate. Această credibilitate nu se construiește peste noapte și nici nu se pierde peste noapte.

Țara dumneavoastră natală, Lituania, a fost prima care și-a declarat independența după destrămarea URSS. Care este perspectiva dumneavoastră asupra războiului din Ucraina?

Este incredibil că am ajuns să avem un război în Europa. În ziua în care a izbucnit războiul, am fost în stare de șoc, nu credeam că așa ceva se întâmplă cu-adevărat. În următoarele zile, interpretarea mea personală a fost că asistăm la un fel de joc de poker, în care o țară puternică încearcă să joace, dar a calculat greșit câteva mișcări. Cred că vor fi consecințe dureroase penru toată lumea. Ne tot întrebăm cum se va termina... dar nu depinde de noi.