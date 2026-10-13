Mirela Vaida și creatoarea de conținut Valerie Lungu au trecut prin momente tensionate, după ce au ajuns să facă echipă la Asia Express. Deși cele două s-au certat și au trecut printr-o situație dificilă, fiind chiar alungate din casa în care găsiseră cazare, spiritele s-au calmat ulterior, iar prezentatoarea TV a explicat cum au depășit momentul de criză.

Mirela Vaida a urmărit aseară ediția Asia Express, în care s-a difuzat și cearta lor. Vedeta TV a recunoscut că reacțiile din timpul conflictului au fost amplificate de starea de oboseală.

Ce spune Mirela Vaida despre cearta cu Valerie Lungu la Asia Express

Mirela Vaida a analizat la rece imaginile cu disputa lor și a ajuns la concluzia că amândouă au avut reacții exagerate.

„M-am văzut și eu pe mine. Mi s-a părut că am exagerat și eu, și ea. Noi eram de mai demult ambalate, noi ne-am simțit că suntem la fel de impulsive și la fel de ambițioase. Noi am stat vreo oră în microbuz ca să ne revenim, să ne calmăm, după care am stat încă o oră până am ajuns la probe. Noi am avut timp să ne calmăm. Era clar că trebuia să ne calmăm, ne-am calmat și ne-am dus să ne facem treaba”, a mărturisit prezentatoarea TV pe contul său de TikTok.

Valerie Lungu și Mirela Vaida au avut o discuție aprinsă. Foto: captură video

Ce părere are Mirela Vaida despre Valerie Lungu

Mirela Vaida a ținut să spună că, în ciuda imaginii publice și a criticilor pe care Valerie Lungu le primește adesea în spațiul online, experiența directă a ajutat-o să o descopere dintr-o altă perspectivă.

Vaida a explicat că, după depășirea episodului tensionat, comunicarea dintre ele s-a îmbunătățit considerabil, reușind să colaboreze eficient și să funcționeze excelent ca echipă pe parcursul probelor.

„Eu am descoperit-o pe Valerie, dincolo de ce spune lumea, e o tipă mișto, e o tipă foarte sensibilă și care are nevoie de multă afecțiune și să știți că Alex este partenerul ideal pentru ea. Alex o iubește necondiționat, o sprijină necondiționat și ea e mai bună lângă el și să știți că și noi două după scandalul ăsta am funcționat mai bine, pentru că eu m-am uitat la ea ca la un copil care de multe ori are nevoie să fie privit, să fie validat (...) Noi toți ne-am temut de Valerie și de Alex, sunt o echipă foarte bună (...), sunt foarte ambițioși”, a adăugat Mirela Vaida.

O prezentatoare TV o pune la zid pe Valerie Lungu, după momentul tensionat cu Mirela Vaida de la Asia Express

Cunoscuta prezentatoare de televiziune Cristina Cioran a ales să își exprime public punctul de vedere, printr-un mesaj în care a explicat de ce și-a schimbat părerea despre Valerie Lungu după momentul de la Asia Express.

Vedeta a mărturisit că, la început, a apreciat ambiția și determinarea concurentei, însă imaginile în care aceasta pare să o împingă pe Mirela Vaida au făcut-o să privească lucrurile cu totul altfel. Cristina Cioran a criticat gestul și a atras atenția asupra reacției pe care acesta ar putea să o provoace în rândul susținătorilor Mirelei Vaida.